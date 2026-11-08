Messer-Raub in Drogerie: Angestellte flüchteten

Der Angreifer versuchte mit dem Messer die Registrierkasse zu öffnen - ohne Erfolg.

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Schock in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Ein 44-jähriger Mann soll am Freitagnachmittag einen Drogeriemarkt überfallen haben. Bewaffnet mit einem Messer bedrohte er eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Der Angestellten gelang gemeinsam mit einer Kollegin die Flucht in einen Lagerraum. Von dort alarmierten die beiden Frauen die Polizei.

Kasse hält dem Angriff stand

Während die Mitarbeiterinnen sich in Sicherheit brachten, versuchte der Täter die Registrierkasse mit seinem Messer aufzubrechen. Doch der Coup scheiterte: Die Klinge brach ab. Ohne Beute ergriff der 44-Jährige, Staatsangehörigkeit unbekannt, daraufhin die Flucht. Ein Zeuge beobachtete den Angreifer und gab den alarmierten Beamten einen entscheidenden Hinweis.

Polizei schnappt Verdächtigen

Die Polizisten starteten sofort eine Fahndung. Beamten der Polizeiinspektion Tannengasse gelang es schließlich, den Messer-Mann unweit des Tatortes zu schnappen und festzunehmen. Das Landeskriminalamt Wien hat inzwischen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes übernommen.