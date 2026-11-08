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Drama in Tirol

18-Jähriger sticht Jugendlichen vor Fast-Food-Lokal nieder

Online Redaktion
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Zwei Verfolgungsjagden in wenigen Minuten
© TZ Österreich/Niesner
Drama in der Nacht auf Sonntag in Vomp (Bezirk Schwaz). Vor einem Fast-Food-Restaurant flogen zwischen zwei Bekannten heftig die Fetzen – dann eskalierte die Situation völlig.
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Ein 18-jähriger Österreicher zückte plötzlich ein Klappmesser und rammte es einem 16-jährigen Iraker mitten in die rechte Hand.

Festnahme nach Polizei-Anruf

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Vomp (Bezirk Schwaz) im Streit mit einem Messer auf einen 16-jährigen Bekannten losgegangen. Die beiden waren sich vor einem Fast-Food-Lokal in die Haare geraten, worauf der Ältere dem Burschen mit einem Klappmesser in die rechte Hand stach. Nach der Attacke flüchtete der 18-Jährige mit dem Zug Richtung Innsbruck, ließ sich aber nach einem Telefonanruf der Polizei festnehmen.

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Der Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen dem 18-jährigen Österreicher und dem 16-jährigen Iraker war noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen der Messerattacke alarmierten die Rettungskräfte, die den Verletzten nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz brachten. Die Polizei konnte den Flüchtenden telefonisch erreichen und wenig später am Bahnhof in Rum festnehmen.

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