Online-Falle
Junger Tiroler (21) verliert fast sein ganzes Erspartes
Ein 21-jähriger hat am Samstag in Innsbruck einen Online-Investment-Betrug bei der Polizei angezeigt, dem er vergangenes Wochenende aufgesessen war.
Masche der Krypto-Gangster
Der Mann war über einen Messengerdienst kontaktiert worden, wobei ihm gewinnbringende Anlagegeschäfte versprochen worden waren. Auf einer vermutlich fingierten Investmentplattform wurde er zu mehreren Einzahlungen verleitet. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich, berichtete die Polizei.
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Vom vergangenen Samstag bis Montag stand der 21-Jährige mit dem noch unbekannten Täter per Messengerdienst in Kontakt. Als er versuchte, sich das investierte Geld auszahlen zu lassen, wurde dies blockiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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