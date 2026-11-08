oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Online-Falle

Junger Tiroler (21) verliert fast sein ganzes Erspartes

Online Redaktion
von
Cybercrime
© oe24
Ein unfassbarer Betrugsfall erschüttert Innsbruck. Ein unschuldiger 21-jähriger Tiroler wurde Opfer einer miesen, eiskalten Online-Abzocke und verlor dabei eine hohe vierstellige Eurosumme.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 21-jähriger hat am Samstag in Innsbruck einen Online-Investment-Betrug bei der Polizei angezeigt, dem er vergangenes Wochenende aufgesessen war.

Masche der Krypto-Gangster

Der Mann war über einen Messengerdienst kontaktiert worden, wobei ihm gewinnbringende Anlagegeschäfte versprochen worden waren. Auf einer vermutlich fingierten Investmentplattform wurde er zu mehreren Einzahlungen verleitet. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich, berichtete die Polizei.

Auch interessant

Wirbel um strenge Vergabe: Tierheime am Limit

Ybbsiade 2027 bringt Heller & Kabarett-Stars

NÖ-Steinzeit-Funde: Helfer gesucht!

Vom vergangenen Samstag bis Montag stand der 21-Jährige mit dem noch unbekannten Täter per Messengerdienst in Kontakt. Als er versuchte, sich das investierte Geld auszahlen zu lassen, wurde dies blockiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ybbsiade 2027 bringt Heller & Kabarett-Stars

6:0-Machtdemonstration! Linz stürzt Salzburg und stürmt an die Spitze!

Erste Corona-Katze "Ayla" überlebt ihr Herrchen

Junger Tiroler (21) verliert fast sein ganzes Erspartes

Match in Paradise: Alles zur neuen Sex-Show

Neue Chefin bei evangelischer Kirche NÖ

Messer-Raub in Drogerie: Angestellte flüchteten

Wirbel um strenge Vergabe: Tierheime am Limit

Das Wetterupdate: Im Süden häufig Regen, sonst freundlicher

Pamela Rendi-Wagner: "Unsere Neutralität stärkt Sicherheit von Österreich"