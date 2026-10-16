ICE-Liga:
6:0-Machtdemonstration! Linz stürzt Salzburg und stürmt an die Spitze!
Die Black Wings Linz sind das aktuell heißeste Eishockey-Team Österreichs. In der elften Runde der ICE Hockey League feierten die Oberösterreicher eine beeindruckende 6:0-Gala beim schwächelnden Ex-Serienmeister RB Salzburg. Durch den sechsten vollen Erfolg im sechsten Spiel am Stück zogen die Linzer in der Tabelle am HC Bozen vorbei und übernahmen souverän die Tabellenführung. Während Linz jubelt, befindet sich das Team von Bullen-Neocoach Alan Letang nach der schmerzhaften Abfeilung auf dem zwölften Rang im tiefen Tabellenkeller.
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Doppelschlag von Graham Knott leitet die Salzburger Klatsche ein
Vor heimischem Publikum in Salzburg hielten die Hausherren nur im ersten Abschnitt mühsam mit. Kurz vor der ersten Drittelpause brachte Trenton Bliss die Gäste mit 1:0 in Führung. Im Mitteldrittel drehten die Stahlstädter schließlich voll auf: Graham Knott mit einem Doppelschlag (22., 32.) sowie Oskar Maier (38.) sorgten bereits vor dem Schlussabschnitt für glasklare Verhältnisse. In den finalen 20 Minuten schraubten Jan Grüllenberger (52.) und Brady Shaw (54.) das Ergebnis sogar noch auf 6:0 hoch, während den fehleranfälligen Bullen nicht einmal der Ehrentreffer gelang.
Caps siegen im Klassiker beim KAC und Graz gewinnt in Villach
Auch auf den anderen Eiselementen ging es am Freitagabend hoch her. Der KAC musste einen Rückschlag hinnehmen und verlor den Klassiker in der heimischen Halle gegen die Vienna Capitals knapp mit 2:3. Matchwinner für die Wiener war Shane Gersich mit einem Doppelpack (39., 43.). Titelverteidiger Graz99ers setzte sich dank einer späten Aufholjagd mit 4:2 beim VSV durch, während Olimpija Ljubljana durch ein spektakuläres 5:4 gegen Bozen auf Tabellenplatz drei kletterte. Die Pioneers Vorarlberg kassierten in Budapest eine 3:4-Pleite und bleiben als Schlusslicht weiter sieglos.
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