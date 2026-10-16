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ICE-Liga:

6:0-Machtdemonstration! Linz stürzt Salzburg und stürmt an die Spitze!

SR
von
Eishockeyspieler Frank Hora jubelt im dunklen Moser-Medical-Trikot der Graz99ers von hinten auf dem Eis.
© APA/ERWIN SCHERIAU
Machtdemonstration in der ICE-Liga: Die Black Wings Linz fertigten Ex-Meister RB Salzburg auswärts mit 6:0 ab, feierten den sechsten Sieg in Folge und stürmten an die Tabellenspitze.
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Die Black Wings Linz sind das aktuell heißeste Eishockey-Team Österreichs. In der elften Runde der ICE Hockey League feierten die Oberösterreicher eine beeindruckende 6:0-Gala beim schwächelnden Ex-Serienmeister RB Salzburg. Durch den sechsten vollen Erfolg im sechsten Spiel am Stück zogen die Linzer in der Tabelle am HC Bozen vorbei und übernahmen souverän die Tabellenführung. Während Linz jubelt, befindet sich das Team von Bullen-Neocoach Alan Letang nach der schmerzhaften Abfeilung auf dem zwölften Rang im tiefen Tabellenkeller.

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Doppelschlag von Graham Knott leitet die Salzburger Klatsche ein

Vor heimischem Publikum in Salzburg hielten die Hausherren nur im ersten Abschnitt mühsam mit. Kurz vor der ersten Drittelpause brachte Trenton Bliss die Gäste mit 1:0 in Führung. Im Mitteldrittel drehten die Stahlstädter schließlich voll auf: Graham Knott mit einem Doppelschlag (22., 32.) sowie Oskar Maier (38.) sorgten bereits vor dem Schlussabschnitt für glasklare Verhältnisse. In den finalen 20 Minuten schraubten Jan Grüllenberger (52.) und Brady Shaw (54.) das Ergebnis sogar noch auf 6:0 hoch, während den fehleranfälligen Bullen nicht einmal der Ehrentreffer gelang.

Caps siegen im Klassiker beim KAC und Graz gewinnt in Villach

Die Spieler der Vienna Capitals jubeln in gelb-schwarzen Trikots auf dem Eis, während KAC-Akteure enttäuscht abdrehen.
Wiener Jubel im Klagenfurter Eisstadion: Die Spieler der Vienna Capitals bejubeln gelöst einen Treffer im Klassiker beim KAC. Dank eines Doppelpacks von Shane Gersich setzten sich die Wiener am Ende knapp mit 3:2 bei den Rotjacken durch und fügten dem KAC damit eine schmerzhafte Heimniederlage in der 11. Runde der ICE Hockey League zu. © GEPA pictures

Auch auf den anderen Eiselementen ging es am Freitagabend hoch her. Der KAC musste einen Rückschlag hinnehmen und verlor den Klassiker in der heimischen Halle gegen die Vienna Capitals knapp mit 2:3. Matchwinner für die Wiener war Shane Gersich mit einem Doppelpack (39., 43.). Titelverteidiger Graz99ers setzte sich dank einer späten Aufholjagd mit 4:2 beim VSV durch, während Olimpija Ljubljana durch ein spektakuläres 5:4 gegen Bozen auf Tabellenplatz drei kletterte. Die Pioneers Vorarlberg kassierten in Budapest eine 3:4-Pleite und bleiben als Schlusslicht weiter sieglos.

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