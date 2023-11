Match in Paradise: Alles zur neuen Sex-Show

Ob es hier wirklich um die wahre Liebe geht?

Wir kennen solche Formate: Es soll der/die Richtige gefunden werden, die große Liebe, die für immer hält. Doch meist kommen "nur" pikante Sexszenen , die die Zuseher unterhalten raus. Ein weiteres ist bald zu sehen! Mit Miro und Jessica gibt Österreichs SuperStreamer JOYN die ersten Bewohner:innen der „Match in Paradise“-Villa bekannt. Die beiden Singles sind ab 11. Dezember exklusiv und kostenlos auf JOYN in Österreichs erste Dating-Reality-Show zu sehen. Auf sie warten ein Abenteuer voller Emotionen, wilde Flirts unter Palmen und die Hoffnung auf die große Liebe. Finden sie unter der griechischen Sonne Mr. oder Mrs. Right?



Miro (33) – Wien

Miro wird vor allem den „Austria’s Next Topmodel“-Fans kein Unbekannter sein. Und auch bei anderen Reality-Shows im deutschsprachigen Raum hat er bereits mitgemacht. Der 33-Jährige ist ehemaliger Profi-Kicker, arbeitet als Model und ist neuerdings auch Student. Jetzt will sich Miro auf sein privates Glück fokussieren. „Ich war ein Fuckboy. Ich habe mich ausgetobt. Ich finde das auch gut. So habe ich mir die Hörner abgestoßen und jetzt geht es in die ruhigere, ernstere Schiene.“ Bei „Match in Paradise“ soll es endlich funken. Ob seine Traumfrau dabei ist? Sie müsste jedenfalls ein gepflegtes Auftreten haben, einen guten Charakter und jede Menge Humor. Wenn es um das Optische geht, hat Miro eine Tendenz zu „eher kleineren, süßeren Frauen mit hellen Augen“. Mal sehen, was das Paradies für ihn bereithält.

© Bernhard Eder ×



Jessica (23) – Wien



Jessica arbeitet als Angestellte in einem Drogeriemarkt. Sie ist seit Februar 2023 Single und nun auf der Suche nach ihrem Traummann. Sportlichkeit und Größe sind ihr bei ihm besonders wichtig. Und auch von Tattoos wäre sie bei ihrem Mr. Right nicht abgeneigt. Wichtig ist ihr, dass ihr Zukünftiger immer ein offenes Ohr für sie hat und nicht nur Lebenspartner, sondern auch bester Freund ist. Jessica ist bereit für die große Liebe und eine ernsthafte, langfristige Beziehung. Persönlich kann sie mit ihrer humorvollen Art punkten.

So läuft es ab



Mit wem werden Miro und Jessica bei „Match in Paradise“ ein Match haben? Denn bevor sich die Kandidat:innen an der griechischen Küste das erste Mal persönlich kennenlernen, heißt es für sie Likes verteilen. Ohne zu wissen, dass sie die Fotos der zukünftigen Mitbewohner:innen sehen, müssen sie die Foto-Profile der anderen bewerten. Aus den dabei entstehenden Matches werden die ersten Pärchen gebildet. Rund um die Uhr von Kameras beobachtet, haben die attraktivsten Singles des Landes bei „Match in Paradise“ dann die Chance sich fernab von Dating-Apps, Handys und dem Alltagsstress kennenzulernen. Welche Liebe übersteht die „Match Nights“ und wer möchte sein Glück mit einem oder einer anderen Bewohner:in versuchen? Wer kein Match findet, läuft Gefahr die Traumvilla verlassen zu müssen.



„Match in Paradise – Liebe auf den erste Swipe?“ Österreichs erste Dating-Reality-Show ab 11. Dezember exklusiv und kostenlos auf JOYN