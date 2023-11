Viele finden den Sieg des Paares nicht gerechtfertigt.

Nach dem Sieg von Promipaar Serkan Yavuz und Samira Klampfl bei der RTL-Show " Das Sommerhaus der Stars " gehen die Wogen im Internet hoch. Die beiden haben 50.000 Euro erspielt.

Unfaire Bedingungen

Denn: Viele Fans finden den Sieg der beiden nicht fair. Serkan und Samira waren das Nachrückerpaar, kamen erst Tage später ins Haus. Sie waren zu dem Zeitpunkt noch frisch und motiviert, während die anderen Paare schon nervlich und körperlich an ihre Grenzen gegangen sind.

Zu intrigant

Dazu sollen es die beiden mit ihren Intrigen übertrieben haben, wie viele Zuseher finden. Auf Instagram ist zu lesen: "Die unverdientesten Sieger, aller Staffeln ehrlich! "5 Tage im Haus , voller Kraft. Da ist doch klar das die gewinnen. Vor allem bei den Strapazen dieses Jahr. Andere Paare waren 3 Wochen Streitigkeiten und den Spielen ausgesetzt. Nachrücker sollten verboten werden" so die Forderung eines Users im Netz.

Sie waren Favoriten

Wer es mehr verdient gehabt hätte, zu gewinnen? Für manche ist diese Frage eindeutig zu beantworten: "Definitiv nicht das richtige Paar was gewonnen hat .. manipulativ ohne Ende und Gehässig bis zum Mond.. hätte es Justin und Arben am meisten gegönnt...die beiden sind sind auf jeden Fall meine persönlichen Gewinner der Staffel." Die Wogen dürften noch einmal hoch gegen - wenn am 15.11. das große Wiedersehen bei Frauke Ludowig stattfindet...