Forsthaus Rampensau: Ist DIESE Challenge schlimmer als beim Dschungelcamp?

Dieses Ekelspiel bringt Costina an ihre Grenzen.

Erik a.k.a. Satans Bratan zittert um den Verbleib seiner Cathy – wird das „Forsthaus Rampensau “-Liebespaar auseinandergerissen? Eines ist garantiert: Die Emotionen gehen mit den Rampensäuen durch und Tränen werden nach der Entscheidung im „Raus-Rein-Spiel“ abermals fließen. Cathy & Daniel sind angesägt und sie müssen gegen Bahati & Marzio ins Duell. „Ich bin schon nervös, man will ja doch drinnen bleiben“, hofft Cathy auf einen Sieg. Das Erraten von drei Münzen entscheidet. Alle Rampensäue fiebern auf der Forsthaus-Terrasse mit.

Küchen-Party

Am Abend wird die Gruppenbildung sichtbar, die „ Forsthaus -Mädls“ feiern ihre eigene ausgelassene Küchen-Party ohne Männer und beschwören die „Pussypower“. Am nächsten Tag kommt es erneut zum hitzigen Streit zwischen Costina und Satans Bratan. „Ich hab‘ das Gefühl manchmal steh‘ ich in der Küche und werde nie fertig mit dem Abwaschen. Während andere saufen“, ist Costina wütend über das fehlende Engagement von Erik & Mio bei der Hausarbeit.

Finalplatz für...

Zwei spektakuläre Spiele warten vor dem Finale auf die Rampensäue. Bei „Trash auf hohem Niveau“ geht es für sie in luftige Höhe unter das Hallendach. Im extra eingerichteten Klettergarten wird Müll getrennt und aus der Höhe in die richtige Tonne geworfen. Die Rampensäue müssen bei diesem Spiel über ihre Grenzen gehen. Wer hält dem Druck am besten stand, schützt sich mit dem Sieg vor dem großen Absägen und sichert sich somit einen Finalplatz? „Ich bin schon am Ende, muss ich ehrlich sagen“, ist Mio nach der Kletterpartie fertig.

Ekelspiel

Beim nächsten Spiel namens „Schlecktivity“ geht es an die Grenzen der Geschmacksnerven . Es wird mit der Zunge gezeichnet und die Wörter, die dargestellt und erklärt werden müssen, müssen erst sichtbar geschleckt werden. Schon das erste Foto, das Costina bei der Tat zeigt lässt schlimmes erahnen - ist dieses Spiel etwa ekliger als die Challenges im Dschungelcamp?

Heimreise

Besonderheit des Spiels: Das schlechteste Paar muss sofort die Heimreise antreten und sich vom Titel „Rampensau 2023“ und dem Preisgeld von 20.000 Euro verabschieden. „Ich hau dich gleich nieder. Bruder, ich weiß nicht, was du willst von mir“, liegen die Nerven nicht nur bei Satans Bratan blank.



"Forsthaus Rampensau“ am Donnerstag, 16. November 2023 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV