Die Ex von Richard Lugner will, dass 'alles mit Niveau abläuft' - doch was trägt sie dazu bei?

Es ist alles bereit für das große Abenteuer " Forsthaus Rampensau " auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer Joyn und bei ATV. Was läuft da zwischen Cathy Lugner und Daniel Köllerer?

'Forsthaus Rampensau': Sie haben Sex! Der erste Trailer verspricht jede Menge Action, Freude, Tränen, Konflikte und Eskalation. Bahati zeigt sich im Trailer geschockt: "Der erste Eindruck war schrecklich." Cathy Lugner hofft, dass "alles mit Niveau verläuft", doch Skandal-Bauer Marius weiß: "Ich muss dich enttäuschen, es wird ganz schnell ganz tief werden." Bei Petra, vom "Teenager werden Mütter"-Traumpaar, kullern die Tränen und Daniel Köllerer ist außer sich: "Das ist unterste Schublade." Marius und Miss Jackson glänzen mit nackten Tatsachen. Bei den Ausschnitten zu den Spielen geht es heiß her. Pikant: Bereits im Trailer gibt es einen Nippelalarm und wir sehen zwei Damen zusammen duschen. Werden im Laufe der Staffel noch viel mehr nackte Tatsachen gezeigt werden?

Was läuft da zwischen Cathy Lugner und Daniel Köllerer? Zwei Promi-Nackedeis in einem Haus: Lugner und Köllerer könnten bei "Forsthaus Rampensau" für heiße Momente sorgen Forsthaus Rampensau - Darum gehts Neun prominente Paare ziehen in die bekannte Almhütte in den Kärntner Bergen und rittern um den Titel "Rampensau 2023“ sowie 20.000 Euro Preisgeld. Wer tritt das Erbe der Vorjahressieger Luis und Lev an? Wer absolviert die herausfordernden Spiele am besten, wer schafft es von seinen Mitbewohner:innen beim "Großen Absägen" nicht aus der Hütte geworfen zu werden. Wer sorgt letztlich für die größte Show, die besten Sager und die meiste Action? Das alles erfährt man ab 12. Oktober. Ins "Forsthaus Rampensau" ziehen in der 2. Staffel Tennis-Ass Daniel Köllerer mit Cathy Lugner, die dort auf "Kolibri“, sprich Bahati, und ihren Freund Marzio trifft. Weiters sind Comedian Satans Bratan und sein Freund Mio sowie "Bauer sucht Frau“-Partyhengst Marius mit Schlager-Rapper Stefan mit am Start. Das „Teenager werden Mütter“-Traumpaar Petra und Miguel versucht genauso den Titel zu gewinnen, wie die Influencerin Vanessa Mariposa mit Reality-TV-Star Sanja Alena. Die „Mein Gemeindebau“-Helden Tamara und Alex sowie Costina aus dem ATV-Erfolgsformat "Tinderreisen“ und Erotiksternchen Miss Jackson wollen ebenso für Furore im Forsthaus sorgen. Die illustre Runde komplett macht das "Bauer-sucht-Frau"-Traumpaar aus Staffel 16, Michi & Simone. Das wird ein Fest.