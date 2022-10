'Forsthaus Rampensau': Sie haben Sex!

Heute startet Österreichs erste Reality-Show mit jeder Menge Trash und heißen Szenen

Heute Abend ziehen insgesamt neun österreichische Promi-Pärchen in das "Forsthaus Rampensau" (20.15 Uhr, ATV). Die ersten Bewohner sind Senad und Lugner-Ex "Bambi". Die beiden bekommen aber gleich Zuwachs – Die "Teenager werden Mütter"-Berühmtheiten Kerstin und Scott ziehen ein und stellen sofort klar: Auf Sex wird auch vor laufender Kamera nicht verzichtet. "Ihr seid eh auch so offen, lustige und chaotische Menschen, oder?", will Kerstin wissen und Scott legt gleich nach: "Eine Frage: Wir haben vor nicht zu verzichten darauf."

"Bambi" zeigt sich nicht so begeistert von der Idee, überlässt den beiden Turteltauben jedoch das Doppelbett und zieht ins Stockbett ein. Auch Tara Tabitha wird für viel Wirbel sorgen. Sie soll mit Tinderking Luis flirten. Die Trash-Queen ist Kerstin ein Dorn im Auge, da diese fürchtet, Scott könnte Gefallen an ihren Brüsten finden.

Es wird also wild bei den "Rampensäuen"