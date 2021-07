Mittelfinger-Eklat zwischen Mazepin und Raikkönen

Im 1. freien Training in Spielberg ärgert Mick Schumachers Teamkollege Nikita Mazepin zum wiederholten Mal Kimi Räikkönen. Auch Lewis Hamilton ist nicht "amused".

Mick Schumachers Teamkollege Nikita Mazepin hat sich mal wieder den Zorn eines etablierteren Kollegen zugezogen. Während des 1. freien Trainings zum zweiten Österreich-Grand-Prix am Sonntag kassierte der russische Haas-Pilot den Mittelfinger vom "Iceman". Dazu bezeichnete der Finne seinen Kontrahenten im Boxenfunk als "Idiot".

Im Fahrerfeld unbeliebt

Räikkönen fühlte sich in seinem Alfa Romeo im letzten Sektor von Mazepin behindert, musste eine drohende Kollision durch Abbremsen verhindern. Zum Kontext der Situation gehört allerdings, dass Mazepin an die Boxen fahren wollte und deswegen zwangsläufig langsamer wurde.

Hier die Szene im Video:

Bekanntermaßen hat Mazepin im Lauf dieser Saison schon mehrfach mit fragwürdigen Aktionen Kollegen-Ärger auf sich gezogen, auch von Stallgefährte Mick Schumacher.

Auch Hamilton sauer auf Mazepin

Dazu legte er sich im ersten Freien Training in Spielberg nicht nur mit Räikkönen an, sondern zog auch den Ärger von Lewis Hamilton auf sich.

Der Weltmeister zog in Kurve drei innen an dem langsam fahrenden Russen vorbei. "Das war eng", funkte Mazepin infolgedessen an die Box. Der siebenmalige Weltmeister jedoch war auch nicht "amused" und machte dies mit einer Handbewegung deutlich - allerdings ohne den Mittelfinger.