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Kapazität verdoppelt

Groß-Ausbau beim Caritas-Heim Kirchschlag

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Beim Eingang des Pflegezentrums.
© Caritas Pflege
Nach zweijähriger Bauzeit wurde das erweiterte Caritas-Pflegezentrum in Kirchschlag eröffnet.
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Mit nun 74 Plätzen verdoppelt das Haus seine Kapazität und bündelt stationäre sowie mobile Dienste unter einem Dach, was die Versorgung in der Buckligen Welt maßgeblich stärkt.

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Die Caritasdirektoren Alexander Bodmann und Klaus Schwertner dankten dem Team für den Einsatz im laufenden Betrieb: "Mit der Erweiterung schaffen wir nicht nur zusätzliche Pflegeplätze. Wir schaffen einen Ort, an dem Menschen Geborgenheit, professionelle Begleitung und ein Zuhause finden können. Es ist besonders beeindruckend, mit welchem Engagement [...] das Team vor Ort diese anspruchsvolle Bauphase gemeistert hat."

Zukunftsorientierte Pflege

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte ebenfalls die Wichtigkeit des Ausbaus: "Der Bedarf an Pflege wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Deshalb investieren wir in eine Pflege, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das Pflegezentrum Kirchschlag zeigt, wie zukunftsorientierte Pflege aussehen kann: wohnortnah, professionell und mit hoher Lebensqualität."

Auch für Bürgermeister Karl Kager (ÖVP) hat das Projekt "einen unschätzbaren Wert für unsere Gemeinde und die ganze Region." Er lobte die Kooperation aller Beteiligten und ergänzte: "Hier arbeiten Menschen mit Herz für Menschen, die es benötigen. Es ist ein Haus der Begegnung, der Herzlichkeit und des Miteinanders – das kann man spüren."

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