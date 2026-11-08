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US-Bomber jagen Blockade-Brecher im Golf von Oman

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Ein Frachtschiff im Meer, aufgenommen mit einer Infrarotkamera, ist manövrierunfähig.
© US CENTCOM
Das US-Militär hat im Golf von Oman erneut ein Schiff angegriffen und "untauglich" gemacht.
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Das Schiff ignorierte laut US-Zentralkommando zuvor alle Warnungen und versuchte verzweifelt, die strikte US-Seeblockade gegen den Iran zu durchbrechen.

US-Luftschlag auf offener See

Das US-Militär hat im Golf von Oman erneut ein Schiff angegriffen und manövrierunfähig gemacht. Der Massengutfrachter "M/V Huda" sei mit einem Luftangriff "untauglich" gemacht worden, teilte das für die Region zuständige US-Zentralkommando mit.

Die Besatzung habe wiederholte Warnungen ignoriert und mehrmals versucht, gegen die US-Seeblockade gegen den Iran zu verstoßen. Das Schiff habe einen iranischen Hafen angesteuert und dann versucht, die Region zu verlassen.

Das Zentralkommando veröffentlichte ein kurzes Video des Angriffs. Dabei trifft ein Geschoß das Heck eines Frachters, woraufhin es zu einer Explosion kommt. Die emiratische Küstenwache teilte mit, dass 22 Menschen nach einem Brand im Golf von Oman gerettet worden seien.

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