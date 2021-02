Im Interview bei Fellner! Live erklärte FPÖ-Chef Markus Abwerzger, die neuen Corona-Regeln, die für Tirol ab Freitag gelten, seien eine "Riesen Sauerei". Bundeskanzler Kurz würde er Einreiseverbot geben.

Aufgrund der hohen Zahlen der Südafrika-Mutation des Coronavirus in Tirol wird das Bundesland ab Freitag für zehn Tage zur Testpflichtzone. Wer Tirol verlassen will, muss dann einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Für Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger ist diese Entscheidung nicht nachvollziehbar. Die verhängte Sperrzone sei eine "Riesen Sauerei" und "fachlich nicht zu begründen", so Abwerzger. "Tirol hat Spitzenwerte - trotzdem wird die Käseglocke darüber gestülpt." Tirol werde wie eine aussätzige Region behandelt, beschwert sich der FPÖ Chef.

Für Bundeskanzler Kurz fordert er indes ein Einreiseverbot. "Der Bundeskanzler verhängt eine Reisewarnung für ein eigenes Bundesland - der muss gar nicht mehr nach Tirol kommen, den willen wir hier gar nicht mehr sehen!", so der der FPÖ-Chef weiter.

