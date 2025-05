Gefälschtes "ZiB"-Interview mit Drosten im Umlauf

Fünf Jahre nach Beginn der Pandemie kursieren rund um Covid-19 nach wie vor zahlreiche Falschinformationen.

Immer wieder steht dabei auch der deutsche Virologe Christian Drosten im Zentrum der Kritik. Aktuell kursiert ein Video, das den Eindruck erweckt, Drosten habe sich in einem "ZiB 2"-Interview äußerst kritisch über die Corona-Impfung geäußert. Im Clip spricht der Virologe in einer für ihn untypischen Rhetorik und fordert Zuseher auf, ihre Blutgefäße zu reinigen.

Einschätzung: Das Video ist eine Fälschung. Auf Anfrage der APA haben Armin Wolf, als auch die Charité betont, dass es sich hierbei um ein gefälschtes Video handelt. Zudem weist das Video einige optische und inhaltliche Fehler auf, die auf eine nachträgliche Manipulation schließen lassen.

Überprüfung: Der Clip basiert visuell auf einem realen Interview mit Christian Drosten, das am 26. Februar 2025 in der ORF-Sendung "Zeit im Bild 2" ausgestrahlt wurde. Darin wurde der Virologe von Armin Wolf fünf Jahre nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie interviewt, um Bilanz zu ziehen. Im tatsächlich ausgestrahlten Beitrag fallen jedoch keine Aussagen, die inhaltlich mit den Behauptungen im kursierenden Facebook-Video vergleichbar wären.

Armin Wolf distanziert sich von dem Video

Auf eine Anfrage der Austria Presse Agentur distanzierte sich ORF-Journalist Armin Wolf von dem Video und bezeichnete es als eine Fälschung. Auch die Charité betonte, dass es sich hierbei nicht um ein echtes Video von Christian Drosten handelt. Zudem wies die Charité darauf hin, dass sie keine Medizinprodukte vertreibt und bewirbt.

Bei einem Vergleich des Originals mit dem manipulierten Clip fallen mehrere Unstimmigkeiten auf. Im kursierenden Clip wurden die Bilder, Videosequenzen und Inserts nachträglich eingefügt. Die eingeblendeten Inserts entsprechen nicht dem typischen Erscheinungsbild von denen, die für gewöhnlich bei ORF-Sendungen der "Zeit im Bild"-Reihe verwendet werden. Besonders auffällig ist ein fehlerhaftes Insert zu Beginn des Videos, in dem es heißt: "Jeder, der gegen Covid geimpft wurde, ist buchstäblich ein 'wandlender (sic) Leichnam' - Dr. Christian Drosten." Auch die Art der Schnitte und Einblendung der Bildmontagen weichen deutlich vom Stil der "ZiB 2"-Sendung ab.

Unterschiede in der Tonqualität

Akustisch scheinen die Stimmen von Armin Wolf und Christian Drosten zunächst glaubwürdig. Im Vergleich zum Original sind jedoch Unterschiede in der Tonqualität und Stimmfarbe wahrnehmbar. Die Lippenbewegungen stimmen zwar weitgehend mit dem Gesprochenen überein, doch der Kieferbereich verhält sich unnatürlich. Die Ränder im Gesicht erscheinen unscharf und im Halsbereich treten Verzerrungen auf. Zudem bewegt sich ein Detail im Hintergrund zu den Bewegungen von Drosten. Dort ist, wie im Original, das Brandenburger Tor zu sehen, sowie der Mast einer Straßenlaterne. Dieser Mast bewegt sich, wenn sich Drosten bewegt, was auf eine technische Manipulation schließen lässt.

Im manipulierten Clip berichtet der Virologe über angebliche Erkenntnisse des deutschen Rechtsmediziners Klaus Püschel. Demnach habe Püschel "unheimliche, gummiartige Massen" in den Körpern von Verstorbenen gefunden, die geimpft wurden. Dies soll der Rechtsmediziner in einem Interview enthüllt haben. Für ein solches Interview existieren jedoch keine belastbaren Belege. Im Gegenteil, Püschel hat sich in Interviews für die Corona-Impfung ausgesprochen.

Bilderrückwärtssuche

Die im vermeintlichen Interview gezeigten Bilder, die die "gummiartigen Massen" illustrieren sollen, stammen aus dem Film "Died Suddenly". Dies lässt sich mit einer Bilderrückwärtssuche ermitteln. Der Film wurde von Stew Peters produziert, der laut Medienberichten dafür bekannt ist, Verschwörungstheorien im Internet zu verbreiten. Mehrere Faktenchecks verschiedener Organisationen belegen, dass der Film nachweislich Falschinformationen enthält.

Gegen Ende des Clips bewirbt die manipulierte Stimme von Drosten sogar ein Produkt und fordert die Zuschauer auf, ihre Blutgefäße zu reinigen: "Es geht um euer Leben!", heißt es in dramatischem Tonfall. Ein weiterer Hinweis, der stark auf eine Manipulation hindeutet, ist die Aussage von Drosten, dass Zuseher, die das Video auf Facebook sehen, auf "Mehr erfahren" klicken sollen. Eine solche Aussage wäre in einem realen Interview in der ZiB 2 höchst unplausibel. Auch die Tatsache, dass im gefälschten Video Drosten durchgehend spricht und keine Zwischenfragen von Armin Wolf gestellt werden, untergräbt die Seriosität des Videos.