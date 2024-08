Kühltürme von Atomkraftwerk Grafenrheinfeld gesprengt

Die beiden Türme, die jahrzehntelang die Landschaft im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt prägten, fielen nach der kontrollierten Sprengung am Freitagabend wie geplant in sich zusammen. Die Sprengung hatte sich nach Behördenangaben wegen einer Protestaktion aber um fast eineinhalb Stunden verzögert.

Wie das Landratsamt Schweinfurt mitteilte, war ein 36 Jahre alter Mann in den Sperrbereich um das Kraftwerk eingedrungen. Nach einem Polizeieinsatz musste der Sprengablauf neu gestartet werden. Der Abbruch wurde den Angaben zufolge durch zwei gezielte Sprengungen im unteren Bereich der Türme eingeleitet. Um 19.55 Uhr fielen zunächst der nördliche und etwa 15 Sekunden später der südliche Kühlturm in sich zusammen.

Germany blew up the cooling towers of the Grafenrheinfeld nuclear power plant today.



It was in operation between 1981-2015.



After Fukushima, Angela Merkel took the decision to close down all Germany’s nuclear power plants by 2022.



