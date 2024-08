Alkoholisierter Schwimmer (28) aus Linzer Donau gerettet

Ein alkoholisierter 28-jähriger Mann wurde von Polizisten aus dem Wasser gezogen, ihn hatten die Kräfte verlassen.

Ein alkoholisierter Schwimmer ist am Montag in Linz von einer Patrouille der Wasserpolizei aus der Donau gerettet worden. Er hatte offenbar versucht, den Fluss zu durchschwimmen. Oberhalb der Nibelungenbrücke gelang es ihm, sich an den Bug eines Ruderbootes zu klammern. Der Ruderer konnte dadurch aber kaum mehr manövrieren und das Boot drohte gegen am Ufer festgemachte Passagierschiffe bzw. die Brückenpfeiler zu prallen, so die Polizei.

Die Beamten im Polizeiboot warfen dem 28-jährigen Schwimmer einen Rettungsring zu und zogen ihn in ihr Boot. Er berichtete, er sei am Strand beim Steinmetzplatzl in Linz-Urfahr ins Wasser gegangen und habe versucht ans andere Ufer zu schwimmen. Dabei dürften ihn aber die Kräfte verlassen haben. Der Mann überstand den Zwischenfall unverletzt.