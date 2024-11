Online-Freier mittels K.o.-Tropfen um 10.000 € beraubt

Eine junge Prostituierte (22) und ihr Komplize (47) wurden festgenommen - der Gesamtschaden für eine unterschlagene, weil verschlafene Liebesnacht beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Zum Glück bekam er fast alles zurück.

NÖ. Ausgeknockt und leergesackelt landete ein 49-Jähriger in Neunkirchen in der Liebesfalle: Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte der Online-Freier am Dienstag über eine Internetplattform eine Prostituierte zu sich nach Hause bestellt. Im Laufe des Abends sei dann auch ein Begleiter der Frau eingetroffen, gemeinsam sei Alkohol konsumiert worden. Dabei dürften die beiden Beschuldigten dem 49-Jährigen unbemerkt eine betäubende Substanz ins Getränk gemischt haben.

Der Mann verlor das Bewusstsein. Als er in der Früh erwachte, fehlten seine Bankomatkarte und Bargeld. Auch vom Konto des 49-Jährigen wurde unberechtigterweise ein hoher Geldbetrag überwiesen, zudem wurden weitere Abhebungen registriert. Nach (online-)Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich nahm die Polizei die 22-jährige Rumänin und den 47-jährigen österreichischen Staatsbürger am Donnerstag in deren Wohnung in Neunkirchen fest. Neben Beweismitteln wurde auch ein Teil der Beute sichergestellt und dem Opfer ausgehändigt.