Beliebte Lern-App wurde gehackt: Alarm bei Daten

Die Finanzbildungs-App fintogo, die über den Marktplatz des österreichischen Bildungsministeriums an Schulen angeboten wird, war Ziel eines Cyberangriffs.

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Durch einen Hackerangriff auf die Lern-App fintogo, die Finanzwissen vermitteln soll und die Schulen auch über den Marktplatz des Bildungsministeriums zur Verfügung gestellt wird, könnten möglicherweise personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonal gestohlen worden sein.

Laut Ministerium sei es zu einem Cyberangriff auf Server des Anbieters gekommen. Betroffene bzw. deren Eltern seien bereits informiert worden.

Notbremse: Alle Konten werden gelöscht

Der Anbieter habe "sofort entsprechende Maßnahmen zur Aufklärung und Bewältigung des Vorfalls eingeleitet", und auch die Datenschutzbehörde sei informiert worden. Die angemeldeten Konten des laufenden Schuljahres werden vom App-Anbieter gelöscht und neu angelegt, wodurch neue Zugangsdaten zur Verfügung gestellt werden, teilte das Bildungsministerium heute mit.

"Sollten die von der App zur Verfügung gestellten Startpasswörter auch für andere Anwendungen verwendet worden sein, wird vorsorglich empfohlen, diese dort zu ändern", so die Mitteilung.