Entwicklung von GTA 6 kostete 4.444 Luxus-Ferraris

Zwei Milliarden Dollar Entwicklungskosten und ein Hype ohne Ende: Der neueste Teil der Kult-Reihe "Grand Theft Auto" schickt sich an, das erfolgreichste Videospiel der Geschichte zu werden.

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Am 19. November erscheint die mit Spannung erwartete neue Version des Mega-Hits, die schon vor dem offiziellen Verkaufsstart über 750 Millionen Dollar durch Vorbestellungen eingespielt hat. Für die erste Woche rechnen Experten mit einem Umsatz von mindestens drei Milliarden Dollar. Kein Produkt in dieser Branche war jemals teurer in der Entwicklung, doch der enorme finanzielle Einsatz soll sich für den Konzern Take-Two Interactive und Rockstar Games mehr als bezahlen machen. Bereits der Vorgänger GTA V knackte im September 2013 nach nur drei Verkaufstagen die Marke von einer Milliarde Dollar.

Rund 2 Milliarden Dollar kostete die Entwicklung. Das Geld würde reichen, um sich fünf Airbus-Flugzeuge vom Typ A380 zuzulegen. Für 4444 Ferrari-Fans ließe sich der Traum eines fabrikneuen 849 Testarossa erfüllen.

Gigantische Budgets und Trailer

Schon der erste Werbespot für den neuesten Ableger sorgte für Furore. Ein gut 27 Minuten lang angelegter Einblick auf Netflix brachte es innerhalb von nur zwei Stunden auf 30 Millionen Zugriffe und avancierte in 87 Ländern zum absoluten Spitzenreiter des Monats. Die Wurzeln des Spiels reichen weit zurück: Als die Reihe 1997 startete, blickten die Spieler noch aus der Vogelperspektive auf eine schlichte zweidimensionale Welt, in der Gesetzlose ihre Missionen erfüllten.

Von 2D zu Realismus

Über die Jahrzehnte hat sich das Konzept grundlegend gewandelt. Aus dem simplen Pixelschauplatz ist eine fotorealistische 3D-Umgebung geworden, in der man neben den eigentlichen Missionen auch entspannt Kajak fahren oder eine Runde Minigolf spielen kann. Die Handlung führt die Fans nach Vice City, einer fiktiven Adaption von Miami. Dort dreht sich alles um die Figuren Jason und Lucia, deren gemeinsames Schicksal und eine packende Gangster-Romanze im Stil von Bonny und Clyde im Mittelpunkt stehen.

Mehr als nur Gaming

Neben der packenden Story funktioniert die Reihe seit jeher als bissige Gesellschaftssatire. Vor allem die im Spiel hörbaren Radiosender und unzähligen Anspielungen auf Popkultur, Mode sowie Politik halten der US-Gesellschaft auf zynische Weise den Spiegel vor. Genau dieser Detailreichtum zieht längst nicht mehr nur eingefleischte Gamer an, sondern ein breites Publikum. Da die neue Spielwelt doppelt so groß ausfallen soll wie beim Vorgänger, wartet auf die Fans ein gigantisches digitales Erlebnis ohne Ende.