Der Release von "Grand Theft Auto 6" steht in wenigen Tagen an. Das Spiel wird dabei für jede Zeitzone ab Mitternacht freigeschaltet. Nun kursiert im Internet ein einfacher Trick, um "GTA 6" frühzeitig zu spielen. Dieser kann aber für den Nutzer böse enden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

13 Jahre lang warteten weltweit Fans auf den neuesten Teil der beliebten "Grand Theft Auto"-Reihe. Im sechsten Ableger begleitet man das Paar Lucia und Jason bei ihren Raubzügen durch den fiktionalen US-Bundesstaat Leonida, welcher an Florida angelehnt ist. Um das Spiel gleich am ersten Tag zu erleben, nehmen sich viele Spieler extra Urlaub.

Online kursieren nun Tipps, wie man die Wartezeit etwas verkürzt. In der Vergangenheit hat Entwickler Rockstar Games seine Videospiele nicht weltweit gleichzeitig veröffentlicht. Sie schalteten die Spiele in jedem Land um Mitternacht Ortszeit frei, wie "Blick" berichtet. Somit können Fans in Neuseeland "GTA 6" als einer der Ersten weltweit spielen.

So geht der Neuseeland-Trick auf den Microsoft-Konsolen

Laut dem Portal "Numerama" versuchen einige Spieler auf der Xbox den sogenannten Neuseeland-Trick. Damit könnten sie am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit starten. Auf Xbox Series S und Xbox Series X kann man in den Systemeinstellungen unter "Sprache & Region" seinen Standort auf Neuseeland umstellen. Danach muss die Konsole nur noch neu gestartet werden.

GTA 6 Screenshots 1 / 39 © Rockstar Games © Rockstar Games © Rockstar Games

Diese Umstellung empfiehlt Microsoft nur für einen längeren Umzug in ein anderes Land. Der Grund: Bestimmte Funktionen könnten in anderen Ländern möglicherweise nicht funktionieren. "Numerama" hebt auch hervor, dass auf der Microsoft-Konsole Nutzer gesperrt worden sind, wenn sie mit diesem Trick Spiele günstiger gekauft haben.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bei Playstation droht Sperrung

Bei Playstation schaut die Lage anders aus. Dort können Nutzer nicht einfach die Region ändern. Es wird nämlich ein eigenes Neuseeland-Konto für das Playstation Network benötigt. Dieses muss zudem mit einer neuseeländischen Zahlungsmethode aufgeladen sein. Wie das Videospielmagazin "Gamestar" angibt, könnten Spieler-Konten laut den Nutzungsbedingungen gesperrt werden. Ob dies tatsächlich durchgeführt wird, ist derzeit unbekannt.

Zusätzlich wird gewarnt, dass die Versionen für Neuseeland und Australien vielleicht zensiert worden sind. Bei den neuesten Updates sind diese Versionen um 700 KB kleiner als die restlichen. Jedoch wird betont, dass es sich hierbei nicht um merkbar gekürzte oder veränderte Inhalte handelt. Zudem hat "GTA 6" in Australien für die ungeschnittene Variante eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Bei einer veränderten Version müsste nämlich "Modified" angegeben sein.