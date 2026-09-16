US-Flugzeugträger sorgt für Lotto-Hype

Was hat ein US-Flugzeugträger mit dem thailändischen Lotto zu tun? Offenbar ziemlich viel: Seit dem Besuch der USS Abraham Lincoln sind Lose mit der Zahl 72 heiß begehrt.

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Der Grund ist die Kennung des gigantischen US-Flugzeugträgers: CVN-72. Die Zahl prangt gut sichtbar am Schiff und wurde während des Aufenthalts zum neuen Glücksbringer für viele Lotto-Spieler.

Die USS Abraham Lincoln war Anfang September in der Region Pattaya zu Gast. Rund 5000 Seeleute und Marines gingen während des Hafenbesuchs in Pattaya und Si Racha an Land.

Der Besuch sorgte für volle Hotels, gut besuchte Bars und zusätzliche Einnahmen. Bei vielen Thais blieb offenbar vor allem eine Zahl hängen: die 72.

Lose mit 72 waren sofort weg

Noch während des Aufenthalts und besonders nach der Abfahrt des Flugzeugträgers begann die Jagd nach Losen mit der entsprechenden Endung.

Wie "The Pattaya News" berichtet, waren Lose mit "72" auf der staatlichen Lotto-App und an zahlreichen Verkaufsständen rasch vergriffen. Händler berichteten demnach übereinstimmend: "Die 72 war sofort ausverkauft."

© Getty Images

In Thailand haben Zahlen und persönliche Glücksbringer traditionell eine große Bedeutung. Immer wieder setzen Spieler auf Zahlen, die mit besonderen Ereignissen oder bekannten Personen verbunden werden.

Bringt die 72 tatsächlich Glück?

Schon vor dem Eintreffen des US-Schiffs wurde in sozialen Medien darüber spekuliert, ob die 72 bei der nächsten Ziehung Glück bringen könnte.

Ob die ungewöhnliche Zahl tatsächlich einen Lotto-Gewinner hervorbringen wird, ist allerdings noch offen. Fest steht nur: Der US-Flugzeugträger hat in Thailand nicht nur für volle Lokale und Hotels gesorgt – sondern auch für einen regelrechten Lotto-Hype.