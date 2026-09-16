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Wurde 112 Jahre alt

Europas ältester Mann ist tot

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Er wurde 112 Jahre alt, arbeitete noch im hohen Alter in seinem Weinberg und hütete Schafe. Nun ist Vitantonio Lovallo in seiner Heimat Italien gestorben.
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Vitantonio Lovallo starb am Dienstag in seiner Heimatgemeinde Avigliano in der süditalienischen Region Basilicata. Dort war der frühere Landwirt unter seinem Spitznamen "Ziton" bekannt.

Bürgermeister Giuseppe Mecca nahm auf Facebook Abschied von dem 112-Jährigen: "Avigliano hat heute einen Teil seiner Geschichte verloren. Ziton war einer von uns."

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Noch mit über 100 im Weinberg

Lovallo war verheiratet und Vater von vier Kindern. Seine Frau starb bereits vor mehreren Jahren.

Im Zweiten Weltkrieg kämpfte der Italiener zunächst an der Front. Zwischen 1943 und 1945 geriet er nach Angaben italienischer Medien in deutsche Kriegsgefangenschaft.

Auch im hohen Alter blieb Lovallo aktiv. Noch mit mehr als 100 Jahren arbeitete er in seinem eigenen Weinberg und kümmerte sich um seine Schafe.

Portugiese folgt ihm

Mit seinem Tod gibt Lovallo nun auch seinen Platz als ältester Mann Europas ab. Nach einer Übersicht der Gerontology Research Group ist das nun der Portugiese Joaquim Varela. Er ist 111 Jahre alt.

In der Rangliste der ältesten Menschen Europas steht Varela damit allerdings erst auf Platz 32 – vor ihm liegen 31 Frauen.

Die älteste Person Europas und zugleich der Welt ist laut dieser Übersicht die Britin Ethel Caterham. Sie ist 117 Jahre alt.

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