VIP-Party im 18. Stock: Das LOFT ist zurück!

Hoch über den Dächern Wiens feierte die heimische Prominenz das Reopening des Kult-Lokals "Das LOFT" im SO/ Vienna.

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Dort, wo sich die Wiener Eleganz mit internationalem Flair verbindet, schlug am Dienstagabend das Herz der heimischen Society. Die Betreiber des renommierten Luxushotels SO/ Vienna luden in die Praterstraße, um die feierliche Wiedereröffnung ihres legendären Refugiums im 18. Stockwerk zu begehen. Nach intensiven Wochen der Neugestaltung präsentierte sich "Das LOFT" in neuer Pracht und schwebte buchstäblich über dem nächtlichen Lichtermeer der Stadt.

Prominente Gästeschar im Feierlaune

Patricia Aulitzky © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Dichte an hochkarätigen Persönlichkeiten war an diesem Spätsommerabend denkbar hoch. Bei fein perlendem Champagner und raffinierten kulinarischen Kostproben genoss die Prominenz das nächtliche Ambiente. So zeigte sich die Unternehmerin Kathi Stumpf sichtlich begeistert vom gelungenen Comeback ihrer bevorzugten Adresse über den Wolken. Auch Schauspielerin Patricia Aulitzky nutzte die Stunden, um den majestätischen Ausblick auf die Bundeshauptstadt auf sich wirken zu lassen. Verlegerin Ekaterina Mucha und Geiger Yury Revich unterhielten sich über das gelungene Interieur.

Kathi Stumpf und Alex Beza. © Andreas Tischler / Vienna Press

Ästhetische Vollendung und Kulinarik auf höchstem Niveau

Das neugestaltete Lokal überzeugte die illustre Runde mit einem durchdachten Zusammenspiel aus urbanem Lounge-Charakter, warmen Farbnuancen und der gewohnten architektonischen Imposanz der gläsernen Panoramafront. Nicht minder anspruchsvoll präsentierte sich das gastronomische Konzept: Meisterhafte Gourmet-Kreationen und erlesene Signature-Cocktails, kreiert von virtuosen Bartendern, setzten kulinarische Akzente, die den hohen Erwartungen der geladenen Gäste mühelos gerecht wurden.