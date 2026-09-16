Alaba-Liebe Shalimar: 32er mit viel Romantik!

ÖFB-Kapitän David Alaba und seine Lebensgefährtin Shalimar Heppner begeistern das Netz mit privaten Einblicken in ihre Feierlichkeiten. Anlässlich ihres Geburtstags teilte das Paar süße Schnappschüsse und Botschaften auf Social Media.

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Im Mittelpunkt der privaten Feierlichkeiten stand nicht nur die gemeinsame Zeit des Paares, sondern auch das stilvolle Ambiente. Shalimar Heppner präsentierte ihrer Fangemeinde auf Instagram eine Reihe an herzerwärmenden Momentaufnahmen. Auf einem Spiegelselfie zeigt sich das Paar in vertrauter Zweisamkeit: Während Shalimar in einem edlen, fließenden Satinkleid in Schokobraun mit dezenten Trägern und stilvollem Schmuck vor dem Spiegel posiert, steht Real-Madrid-Star David Alaba eng an ihrer Seite in einem eleganten cremeweißen Feinstrick-Oberteil.

Neben dem harmonischen Pärchenauftritt durfte auch die passende Festdekoration nicht fehlen. Die Bilder zeigen einen imposanten, riesigen Blumenstrauß in kräftigen Rosa-, Violett- und Blautönen mit Eukalyptus sowie eine kunstvoll verzierte Festtorte mit feinen floralen Motiven und der Aufschrift "Chapter 32". Die ausgelassene Stimmung spiegelte sich in jedem einzelnen Detail wider.

Emotionale Botschaft an die Fans vollständig übersetzt

Zu den Schnappschüssen richtete Shalimar Heppner persönliche und berührende Worte an ihre Community. In ihrem englischen Original-Posting fand sie emotionale Zeilen, die von tiefer Dankbarkeit zeugen: "Ein herrlich verbrachter Geburtstag, umgeben von so viel Liebe. Ich fühle mich unglaublich dankbar für ein weiteres Jahr, ein neues Kapitel und all die wundervollen Menschen in meinem Leben."

Mit diesen offenen Worten unterstrich sie, wie wichtig ihr der familiäre Rückhalt und die Freundschaften in ihrem Leben sind. Innerhalb von nur 16 Stunden sammelte der Social-Media-Beitrag bereits mehr als 6.540 Likes und hunderte herzliche Reaktionen.

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Prominente Gratulantinnen aus Sport und Society

In der Kommentarspalte unter dem Geburtstagsbeitrag gratulierten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der heimischen und internationalen Promi-Welt. Musikerin Rose May Alaba, die Schwester von David Alaba, jubelte ihrer Schwägerin mit den Worten zu: "Birthdayyyy gyalll" samt verliebten Emojis. Die bekannte österreichische Lifestyle-Größe Karin Teigl („constantly_k“) schickte beste Grüße im heimischen Dialekt: "Ois guateeeeeeeeeee. Du geile !!!!".

Shalimar Heppner feierte ihren 32. Geburtstag © Instagram

Spielerfrau Mel Canizares, die Ehefrau von Ex-Real-Madrid-Stürmer Joselu, schwärmte vor allem von der Festtorte: "The cake!!!! HBD my beautiful beauty!". Auch Model Sandra Garal, die Ex-Partnerin von Marco Asensio, übermittelte drei rote Herzen.

Privates Familienglück in Madrid

Für David Alaba und Shalimar Heppner, die seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben gehen und zwei Kinder haben, sind solche familiären Meilensteine von großer Bedeutung. Während der österreichische Fußballstar intensiv an seiner Rückkehr auf den Rasen arbeitet, bildet das gemeinsame Familienleben in der spanischen Metropole Madrid das feste Fundament.

Die privaten Aufnahmen beweisen einmal mehr, wie eng und harmonisch das Paar zusammensteht. Fernab vom oft stressigen Fußball-Alltag genossen die beiden diesen besonderen Ehrentag in vollen Zügen.