Wiederaufbau der Ukraine wird hunderte Milliarden kosten

Der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur in der Ukraine könnte Schätzungen zufolge hunderte Milliarden Dollar kosten. Ukraines Infrastrukturminister erwartet Unterstützung durch den Westen.

Nach Angaben aus Kiew wurden durch russische Attacken bis dato bis zu 30 Prozent der ukrainischen Infrastruktur beschädigt oder zerstört. Die Schäden beliefen sich auf eine Summe von etwa 100 Milliarden Dollar, berichtete Infrastruktur-Minister Oleksander Kubrakow. Das Center for Economic Policy Research (CEPR) schätzt die Kosten sogar auf 200 bis 500 Milliarden Dollar. 500 Milliarden entsprechen mehr als dem Dreifachen des Bruttoinlandprodukts (BIP) der Ukraine von 2021 und dem Zehnfachen des gesamten Budgets für Auslandshilfen der EU, wie der "Economist" schreibt.

Ukraine erwartet Hilfe durch den Westen

Laut dem CEPR hat die Wirtschaft 30 bis 50 Prozent ihrer Produktionskapazität verloren, am stärksten betroffen ist die Ostukraine. Neben zerstörten Fabriken wurden vor allem Häfen, Straßen, Lagerhäuser, Stromleitungen oder Telekommunikationsnetze massiv beschädigt. Mehr als 300 Brücken an Nationalstraßen seien bisher zerstört oder beschädigt worden, mehr als 8.000 Kilometer Straße müssten repariert oder erneuert werden, so der ukrainische Infrastrukturminister. Auch die soziale Infrastruktur, also Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser wurden beschädigt. Er erwarte, dass westliche Länder die Ukraine beim Wiederaufbau unterstützen, so Kubrakow.