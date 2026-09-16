Ex-Miss Kimberly Budinsky ist schwanger

Die Sky-Moderatorin und Fußballer Christoph Haas erwarten ihr erstes Baby. Das bestätigte die Beauty gegenüber oe24.

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Die Gerüchteküche brodelte bereits seit einigen Wochen, nun herrscht endlich Gewissheit. Die beliebte Fernsehmoderatorin und ehemalige Miss Vienna Kimberly Budinsky hat die freudige Nachricht über ihre Schwangerschaft gegenüber oe24 bestätigt und kurz darauf auch ein Instagram-Posting dazu gemacht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christoph Haas blickt die TV-Journalistin einem völlig neuen Lebensabschnitt entgegen.

Das Paar, das seit vielen Jahren als echtes Dreamteam der heimischen Promi-Landschaft gilt, bat im selben Atemzug jedoch um Verständnis für die eigene Privatsphäre. Nach der offiziellen Bestätigung wolle man sich voll und ganz auf diese besondere Zeit konzentrieren und vorerst keine weiteren Fragen rund um das freudige Ereignis beantworten.

Traumhochzeit als Fundament: Ein eingespieltes Team

Für Budinsky und Haas stellt der bevorstehende Nachwuchs den Höhepunkt einer langjährigen gemeinsamen Liebesgeschichte dar. Bereits seit mehreren Jahren gehen die beiden Seite an Seite durchs Leben und zeigen regelmäßig, wie harmonisch sich zwei anspruchsvolle Karrieren im Rampenlicht miteinander vereinbaren lassen.

Die Hochzeit im Sommer 2022 war der bisherige Höhepunkt ihrer Liebesgeschichte. Seit dem Jawort betonten beide stets, wie wichtig ihnen der familiäre Rückhalt und gegenseitige Respekt im fordernden Berufsleben sei.

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Karriere zwischen Fernsehstudio und Fußballplatz

Beide Partner haben sich in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Namen in Österreich erarbeitet. Kimberly Budinsky startete ihre öffentliche Laufbahn auf den Laufstegen des Landes, als sie zur Miss Earth Austria gekürt wurde und Österreich erfolgreich auf internationaler Bühne vertrat. Schnell gelang ihr jedoch der nahtlose Übergang in den Sportjournalismus. Heute steht sie regelmäßig für den Pay-TV-Sender Sky Sport Austria vor der Kamera und führt kompetent durch Übertragungen der heimischen Bundesliga sowie internationale Fußballabende.

Christoph Haas wiederum erarbeitete sich im heimischen Spitzenfußball einen hervorragenden Ruf. Als verlässlicher Torhüter stand er im Kasten traditionsreicher Vereine wie dem SK Rapid Wien und dem FC Admira Wacker Mödling. Zwischen Trainingslagern, Matchtagen und Live-Übertragungen fand das Paar stets die notwendige Balance für das Privatleben.

Kimberly Budinsky im Job. © GEPA pictures

Privates Familienglück steht an erster Stelle

Mit der Ankunft des Babys beginnt für die Moderatorin und den Fußballprofi ein neues Kapitel, das beide bewusst in Ruhe genießen möchten.

Die zahlreichen Glückwünsche aus der Fußball- und Medienwelt beweisen, wie beliebt das Paar in ganz Österreich ist. Wann genau der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken wird, bleibt vorerst das süße Geheimnis der werdenden Eltern.