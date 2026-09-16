Premiere in Wien
"Die Steirische Eichin" erobert Kabarettbühne
Am Dienstagabend präsentierte "Die Steirische Eichin" ihr neues Programm im CasaNova. Unter den Gästen befanden sich viele bekannte Kolleginnen und Kollegen aus der Kabarettszene. Dazu zählten Clemens Maria Schreiner, Malarina, Monika Ballwein, Flo und Wisch, Tricky Niki, Nina Blum, Shlomit Butbul und Michaela Obertscheider. Auch ihre "Kernölamazonen"-Partnerin Caroline Athanasiadis gratulierte der Künstlerin vor Ort.
Erstes Soloprogramm im Wiener CasaNova
In der sehr persönlichen Show nahm die Kabarettistin das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch ihren bisherigen Werdegang. Der Weg führte von einer Lehrer-Dynastie in der Weststeiermark über den Wechsel nach Wien bis hin zu ersten Beziehungsgeschichten.
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Stimmgewaltige Reise durch das Leben
Stimmgewaltig wie gewohnt wanderte sie auch gesanglich durch ihr Leben. Dabei kam es zu einer vermutlichen Weltpremiere des ersten Therapielieds. Am Ende der Vorstellung gab es große Begeisterung sowie Standing Ovations für einen Abend, der berührt und unterhält.
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