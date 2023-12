"Große Nase" war gesuchtes Drogen-U-Boot

Die Polizei gab jetzt Details über eine Bankraub-Bande rund um einen Haupttäter mit auffallend großer Nase bekannt: es waren zwei Kumpels mit ihren Freundinnen, die als Fluchtfahrerinnen aushalfen. Geschnappt wurden sie von der Spezialeinheit Cobra.

Wien, NÖ. Die Wiener Polizei hat, wie sie jetzt bekannt gab, am schon am Freitag in Währing zwei Pärchen geschnappt, die in den vergangenen Wochen die Ermittler mit einer Serie von Überfällen auf Banken und eine Tankstelle in Atem gehalten hatten. Mit gar nicht so viel Geldbeute rund um die 50.00 finanzierten die Verdächtigen ihre Drogengeschäfte und -konsum und ein wenige Party-und Highlife zu viert im Nobelhotelzimmer.

Die Serie begann am 21. November mit einem Geldinstitut in Hernals. Ein gut gekleideter Mann mit großem Riechorgan kam mit schwarzer Aktentasche sowie einem Zettel mit der Aufschrift "Schnell, auszahlen!" in die Bank und zeigte zur Untermauerung seines Ansinnens eine Faustfeuerwaffe - eine später sichergestellte Zastava (siehe Foto) - in seinem Hosenbund her.

© Viyana Manset Haber ×

Am 27. November war eine Bank in der Leopoldstadt an der Reihe. Am 11. Dezember schlug die Gruppe dreimal zu, zweimal davon allerdings vergeblich. Zunächst scheiterte ein Coup auf ein Geldinstitut in der Donaustadt, nicht einmal eine Stunde später war eine Tankstelle in Favoriten an der Reihe, wo der Raubzug wieder gelang. Ein weiterer Banküberfall kurze Zeit später in Margareten ging hingegen wieder schief- was daran lag, dass der Freund der "Großen Nase" an der Reihe war.

Kokain war die Droge der Nase

Danach übernahm wieder der 26-jährige "Mr. Pfrnak" himself, der allerdings längst im Visier der Cops war. Und zwar auch in Niederösterreich, wo das LKA gegen den 26-Jährigen bereits seit geraumer Zeit wegen Suchtmittelhandels ermittelten und gegen ihn seit einem Jahr eine Festnahmeanordnung bestand. Somit lebte die "Nase", der sich tatsächlich am liebsten Kokain reinzog, als U-Boot.

Am Freitag konnten die Ermittler ihn samt seinem männlichen Komplizen (27)und dessen Freundin und Mittäterin in einem Auto in Währing unweit des Johann-Nepomuk-Vogl-Platz lokalisieren. Mit Unterstützung des EKO Cobra gelang die Festnahme. Die "Große Nase" versuchte noch zu flüchten, kam aber nicht weit. Die Amtshandlung verlief spektakulär. Ein Cobra-Beamter wurde verletzt und hatte dabei noch großes Glück, dass ihm nicht das Bein zertrümmert wurde, als der flüchtende Serienräuber ein Einsatzfahrzeug rammte.

Auch Hubschrauber suchten die "Nase". © Viyana Manset Haber ×

Verkleidung der Bande. © Viyana Manset Haber ×

Auch die 25-jährige Lebensgefährtin der "Nase" wurde verhaftet - sie war übrigens gerade erst frisch aus dem Gefängnis gekommen.