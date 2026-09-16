Vermisste Frau tot in Venedig-Lagune gefunden

Tagelang suchten Einsatzkräfte nach Gabriella Querino. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Die 26-Jährige wurde tot in der Lagune von Venedig gefunden.

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Die Leiche der jungen Frau wurde in der Lagune entdeckt. Das bestätigte Venedigs Bürgermeister Simone Venturini in sozialen Medien. "Eine Nachricht, die wir nie lesen wollten", schrieb er zum Fund.

Damit endet die tagelange Suche nach der Brasilianerin. Feuerwehr, Carabinieri und weitere Einsatzkräfte hatten mit Booten, Hubschraubern und Tauchern nach ihr gesucht.

Ehemann nach Unfall hirntot

Gabriella war am Samstagmorgen gemeinsam mit ihrem Mann Sean Michieli (25) in einem kleinen Boot unterwegs. Vor Sonnenaufgang kam es auf einem Kanal zwischen Tessera und dem Flughafen Marco Polo zu einer heftigen Kollision mit einem Wassertaxi.

Der italienische Fischer erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und weitere Verletzungen. Er wurde notoperiert und auf der Intensivstation behandelt. Die Ärzte konnten sein Leben jedoch nicht retten, inzwischen wurde er für hirntot erklärt.

Unfallhergang weiter unklar

Wie es genau zu der Kollision kam, versuchen die Ermittler weiterhin zu klären. In dem Bereich sollen keine Kameras vorhanden sein, die den Unfall aufgezeichnet haben.

Das Wassertaxi gab laut den Ermittlern an, vor dem Aufprall kein anderes Boot gesehen zu haben. © Getty Images

Der Fahrer des Wassertaxis gab laut den Ermittlern an, vor dem Aufprall kein anderes Boot gesehen zu haben. Auch deshalb ist die genaue Ursache des Unglücks bislang ungeklärt.

Laut der Zeitung "La Sicilia" soll Gabriella im dritten Monat schwanger gewesen sein. Dafür gibt es bislang keine offizielle Bestätigung.