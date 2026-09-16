"Paris schaut zu"
Wut auf Spritpreise: Franzosen zünden Barrikaden an
Frankreich. Riesige schwarze Rauchschwaden aus brennenden Reifenstapeln und Europaletten zogen über den Küstenort an der Mittelmeerküste. Etwa 100 Fischer versammelten sich am Mittwoch bereits den dritten Morgen in Folge, um gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und die hohen Treibstoffkosten zu demonstrieren.
Blockade seit den Morgenstunden
Die Protestierenden blockierten ab 3 Uhr morgens die Zufahrt zum Öldepot der rund 24.000 Einwohner zählenden Hafenstadt. Später schoben die Männer Müll, alte Netze, Holzpaletten sowie Autoreifen zusammen und steckten diese in Brand.
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Transparente gegen die EU
Auf ausgerollten Transparenten brachten die Fischer ihren Unmut zum Ausdruck. Darauf war auf Französisch unter anderem zu lesen: "Europa bringt uns um" oder "Die EU versenkt unsere Boote und Paris schaut zu".
Einsatz der örtlichen Polizei
Die Polizei musste vor Ort eingreifen. Die protestierenden Männer leisteten dabei keinen Widerstand, kündigten jedoch bereits weitere Blockaden an.
Fischereiministerin Catherine Chabaud plant den Angaben zufolge am Donnerstag ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Fischer.
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