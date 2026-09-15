oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Vertrauensfrage

Deutschland-Beben: Kanzler Merz vor Rücktritt?

OR
von
Friedrich Merz
© oe24
In Berlin wird bereits ein Nachfolger gesucht. Alexander Dobrindt soll übernehmen
OE24 auf Google bevorzugen

Das Superwahljahr in Deutschland bringt CDU-Kanzler Friedrich Merz massiv unter Druck: Nach den Verlusten in Sachsen-Anhalt brodelt es in der Union.

Laut "Bild" wird nach einem Nachfolger gesucht - Münchens Ministerpräsident Markus Söder (CSU) brachte sich zwar in Stellung, wird aber von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst blockiert.

Jetzt fällt ein neuer Name: Innenminister Alexander Dobrindt soll zumindest für die nächsten zwei Jahre übernehmen.

Auch interessant

Rad-Knaller: Gall und Mühlberger wechseln

Stürmer: "Warte nicht auf einen Heiratsantrag!"

Tommy Hilfiger Poloshirts bei Amazon bis zu 60% günstiger

Vertrauensfrage am Sonntag?

Dobrindt
© APA/ dpa

Die Entscheidung um Merz könnte am Sonntag fallen. Dann wählen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und auch hier wird ein weiteres Debakel für die Merz-Partei erwartet.

Nach Informationen aus Parteikreisen erwägt der CDU-Chef nun laut "Bild", das Präsidium am späten Sonntagabend in der Berliner Parteizentrale zusammenzutrommeln

Im Raum steht ein politischer Showdown – indirekt könnte Merz dabei sogar die Vertrauensfrage in den eigenen Reihen stellen.

"Freiwillig", so wird ein Parteifreund von Merz zitiert, würde er aber nicht gehen. Es bleibt also spannend.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Deutschland-Beben: Kanzler Merz vor Rücktritt?

USA zerschlagen Irans geheimes Finanz-Netzwerk

Wochenendtrip in die goldene Stadt

Merkel sagte wegen Tod ihres Vaters Termine ab

Trump streicht Klima-Regeln für Kohle-Kraftwerke

Komiker "Muckenstruntz" ist tot

Drohne über NATO-Land abgeschossen

Hammerschmid präsentiert Qualitäts-Offensive für Schulen

Selenskyj schießt gegen Trump-Ansage

China: Propaganda im Klassenzimmer