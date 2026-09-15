Deutschland-Beben: Kanzler Merz vor Rücktritt?

In Berlin wird bereits ein Nachfolger gesucht. Alexander Dobrindt soll übernehmen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Superwahljahr in Deutschland bringt CDU-Kanzler Friedrich Merz massiv unter Druck: Nach den Verlusten in Sachsen-Anhalt brodelt es in der Union.

Laut "Bild" wird nach einem Nachfolger gesucht - Münchens Ministerpräsident Markus Söder (CSU) brachte sich zwar in Stellung, wird aber von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst blockiert.

Jetzt fällt ein neuer Name: Innenminister Alexander Dobrindt soll zumindest für die nächsten zwei Jahre übernehmen.

Vertrauensfrage am Sonntag?

© APA/ dpa

Die Entscheidung um Merz könnte am Sonntag fallen. Dann wählen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und auch hier wird ein weiteres Debakel für die Merz-Partei erwartet.

Nach Informationen aus Parteikreisen erwägt der CDU-Chef nun laut "Bild", das Präsidium am späten Sonntagabend in der Berliner Parteizentrale zusammenzutrommeln

Im Raum steht ein politischer Showdown – indirekt könnte Merz dabei sogar die Vertrauensfrage in den eigenen Reihen stellen.

"Freiwillig", so wird ein Parteifreund von Merz zitiert, würde er aber nicht gehen. Es bleibt also spannend.