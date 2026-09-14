USA zerschlagen Irans geheimes Finanz-Netzwerk

Um den Druck auf den Iran zu erhöhen, sanktionieren die USA, die zweitgrößte Bank Russlands. Bereits Anfang des Monats hatten die USA die türkische Golden Global Bank sanktioniert.

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Washington. Die USA verhängen im Rahmen ihres verstärkten wirtschaftlichen Drucks auf den Iran Sanktionen gegen die zweitgrößte Bank Russlands. Die VTB Bank habe dem Iran dabei geholfen, Sanktionen zu umgehen und Terrorismus zu finanzieren, begründete der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, den Schritt auf der Plattform X.

Sie habe Niederlassungen im Iran eröffnet, Beziehungen zu sanktionierten iranischen Banken gepflegt und iranische Vermögenswerte in Milliardenhöhe transferiert, so der Vorwurf.

Die VTB (Wneschtorgbank) ist nach der Sberbank die zweitgrößte Bank Russlands. Die 1990 gegründete Außenhandelsbank befindet sich mehrheitlich im Staatsbesitz.

VTB Bank Präsident Andrey Kostin © EPA

Durch die US-Maßnahmen werden sämtliche Vermögenswerte der VTB in den Vereinigten Staaten gesperrt und Geschäfte mit den sanktionierten Unternehmen untersagt.

USA verhängten mehrere Sanktionen gegen Unterstützer des Irans

Bereits Anfang des Monats hatten die USA die türkische Golden Global Bank sanktioniert, da diese Transaktionen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar für die iranischen Revolutionsgarden ermöglicht haben soll. Wie bei der VTB wurden alle Vermögenswerte in den USA gesperrt und Transaktionen mit der Golden Global Bank verboten.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, den Iran mit einem "Wirtschaftskrieg" unter Druck setzen zu wollen.

Vergangene Woche setzten die USA zudem Maßnahmen gegen Organisationen und Einzelpersonen um, die die Miliz Kataib Hisbollah und die libanesische Hisbollah unterstützen. Demnach sind die Organisationen im Irak, im Libanon, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Türkei angesiedelt. Zuvor belegten die USA zudem mehrere wichtige Fluggesellschaften des Irans mit Sanktionen. Neu auf die US-Sanktionsliste gesetzt wurden 27 iranische Airlines, darunter die Gesellschaften Kish Airlines, Iran Air Tour und ATA Airlines.