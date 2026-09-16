Syrer (26) beim Hauptbahnhof niedergestochen

Noch völlig im Dunklen liegen die Hintergründe nach dem Fund eines Syrers, der niedergestochen am Gehsteig der Argentinierstraße beim Hauptbahnhof lag.

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Wien. Erst kürzlich konnte eine Bluttat unter Syrern - ein 26-Jähriger aus der Drogen-Szene war im Hof eines Hauses in der Ullmannstraße nahe des Westbahnhofes tödlich mit einem Messer verletzt worden, der Täter (27) wurde kürzlich gefasst -, nun kam es vermutlich im selben Milieu erneut zu einer Messerstecherei, bei der ein Opfer lebensgefährlich verletzt wurde.

Opfer (26) rief selbst die Polizei

Demnach wurden Mittwochfrüh Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wegen einer Person, die mit einer Stichverletzung am Gehsteig der Argentinierstraße nahe des Gürtels und gegenüber vom Hauptbahnhof blutend am Gehsteig lag, alarmiert. Zu Hilfe gerufen hatte per Handy das Opfer selbst.

Als die Cops vor Ort eintrafen, führte die Berufsrettung bereits vor Ort und führte die notfallmedizinische Versorgung am schwer verletzten Mann durch. Der Syrer war nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit la fen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Mitte. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden in jeder Polizei Dienststelle oder unter 01-31310-43800 entgegengenommen.