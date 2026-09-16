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Raue Sitten

Hundebesitzer gewürgt: Polizeieinsatz

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Eine Person führt einen Hund an der Leine auf einem Gehweg entlang, Bäume und geparkte Autos sind zu sehen.
© Facebook
Raue Sitten beim Gassigehen auf den engen Gehsteigen im Nobelbezirk Döbling: Zwei Hundebesitzer gerieten sich in die Haare, weil keine von ihnen ausweichen wollte...
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Wien. Empört postete die Ehefrau einer der Männer mit dem nicht diskutierbaren festen Griff an der Hundeleine Mittwochfrüh, dass ihr Gatte um 6.45 Uhr in der Früh in der Saileräckergasse von einem Mann angepöbelt und körperlich angegriffen - ja sogar gewürgt wurde.

Weiter schrieb die Frau, dass "auf zwei unserer Hudne getreten wurde, der Angreifer hat selbst einen Hund. Zum Glück kam eine Passantin, daraufhin hat der Angreifer von meinem Mann mit den Worten 'Hast Glück, sonst hätte ich dich voll zusammengeschlagen ' abgelassen".

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Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass es im angegeben Bereich einem Gehsteig in Oberdöbling Mittwoch in den Morgenstunden tatsächlich einen Einsatz gegeben habe. demnach waren "zwei Hundebesitzer in Streit geraten, woraufhin es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Der Beschuldigte, ein 54-Jähriger Österreicher hat daraufhin das Opfer, einen 51-Jährigen, gewürgt, der dabei Rötungen am Hals erlitt. Der Beschuldigte wurde angezeigt. Der Streit entstand aufgrund dessen, dass keiner der beiden Männer mit ihren Hunden am Gehsteig ausweichen wollte."

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