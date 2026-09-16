Bühnen-Star vergriff sich an 4-Jähriger - neue Details

Der Vorfall soll sich neuesten Infos zufolge vor zwei Jahren zugetragen haben. Der Mann - gegen den auf freiem Fuß ermittelt wird - wurde daraufhin von der Mutter und der Oma des Mädchens um 150.000 Euro erpresst. Die Frauen sitzen in U-Haft.

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Wien. Eine neue Pädophilen-Causa, die ähnlich aufwühlend ist wie der Fall Teichtmeister, erschüttert die Bühnen- und TV-Szene in Österreich: Wie oe24 bereits am Samstag als erstes Medium aufgedeckt hat, wird gegen eine einheimische Bühnengröße - der vom bekannten Strafverteidiger Florian Höllwarth vertreten wird - wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs und wegen des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger ermittelt.

Beschuldigter auf freiem Fuß

Wie oe24 aus der Künstler-Szene in Erfahrung brachte, befindet sich der Beschuldigte - der sich vor zwei Jahren an einer 4-Jährigen vergriffen haben soll - derzeit in Spitalsbehandlung, er ist grundsätzlich zu dem einmaligen Vorfall geständig und wartet auf freiem Fuß auf seine Verhandlung. Wie die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt, wird gegen den bekannten heimischen Künstler ermittelt, die offizielle Anklage ist nur eine Frage der Zeit.

Mutter und Oma des Opfers in U-Haft

150.000-Euro-Erpressung

Für zusätzliche Brisanz sorgt indes ein krimihafter Twist in der furchtbaren Missbrauchs-Geschichte. Wie oe24 berichtete, soll der Bühnen-Star nämlich vor Bekanntwerden der Pädo-Affäre erpresst worden sein - und zwar um 150.000 Euro. Demnach war die Mutter des heute 6-jährigen Opfers (bei der es sich neuesten Infos zufolge weder um die Frau noch um die frühere Lebensgefährtin des Künstlers, sondern um eine Bekannte handeln soll) nicht zur Polizei gegangen, als sich ihnen das Kind anvertraute oder sie sonst irgendwie dahinterkamen, dass etwas Schlimmes passiert war; sondern die Slowakin und ihre Mutter fingen nun an, den Verdächtigen zu erpressen, sonst würden sie ihn in der Öffentlichkeit outen.

Nach und nach kamen so bis zu 150.000 Euro zusammen - bis der Bühnen- und TV-Star im Frühjahr nicht mehr konnte oder wollte. Er zeigte die beiden Frauen als mutmaßliche Erpresserinnen an und lieferte sich so auch selbst den Behörden aus. Und legte daraufhin ein Geständnis ab.

Datenträger mit Missbrauchsdarstellungen bei Hausdurchsuchung gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung wurden dann auch noch Datenträger mit Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger gefunden, die allerdings 13 Jahre alt sein sollen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Frauen sitzen in U-Haft

Gegen die Frauen, die den Künstler unter Druck gesetzt und zur Zahlung eines ansehnlichen Geldbetrags gebracht haben sollen, wird wegen schwerer Erpressung ermittelt. Im Unterschied zum Künstler sitzen die beiden in U-Haft, und zwar seit Anfang Juni bzw. Anfang Juli, wie Christina Salzborn, die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, auf APA-Anfrage mitteilte.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

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