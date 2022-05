Lindsey Vonns heiße Bikini-Show in Miami

Lindsey Vonn (37) genießt ihren Besuch in Miami im Bikini.

Die olympische Goldmedaillengewinnerin Lindsey Vonn (37) schickt ihren Fans auf Instagram sexy Grüße aus Miami. Im gelb-goldenen Bikini genießt die 37-Jährige ihren Aufenthalt in der "Magic City", ihre funkelnden Accessoires zwei Goldketten – eine davon von Louis Vuitton und eine Rolex-Uhr, selbstverständlich auch in Gold.

Besuch bei der Formel 1

„Ich freue mich riesig auf diese Woche... viel harte Arbeit, aber die Belohnung am Ende ist ein Wochenende in der Formel 1! Kann es kaum erwarten!“, kommentierte Vonn ihre Selfieserie. Grund für den Florida-Besuch ist nämlich die Formel 1, die zum ersten Mal in Miami sattfindet. Die Fans sind begeistert vom sexy Look des Ex-Skistars. Auch die deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki (32) kommentierte den Post: „Girrrrr!“ mit drei Flammen.

Erfolgreich als Geschäftsfrau

Seit Ende der Saison 2019 hat sich Vonn vollkommen aus dem Skisport zurückgezogen, mit 82 Siegen ist sie bis dato die erfolgreichste Rennläuferin der Weltcupgeschichte. Jetzt will sich Vonn auf ihr Leben als Geschäftsfrau konzentrieren. Bei der Ski-Marke „Ynig“ ist sie nicht nur als Investorin eingestiegen, sondern fungiert auch als Gesicht der Marke. Zudem kooperiert sie mit Dwayne „The Rock“ Johnson (50) und seiner Marke „Project Rock“. Für NBC Sports ist sie TV-Expertin bei Ski-Events.