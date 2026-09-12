Pädophilie-Ermittlungen gegen Bühnen-Star

Die Gerüchte gären schon länger, jetzt erfuhr oe24, was demnächst zur Anklage kommen könnte: Eine einheimische Bühnengröße soll sich einst an einem 4-jährigen Mädchen vergriffen haben. Offenbar wurde er erpresst. Nun kommt alles ans Licht.

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Wien. Weil die Persönlichkeitsrechte (auch von mutmaßlichen) Tätern dagegenhalten, den Mann zu nennen, und weil es sich um einen Verschlussakt handelt, kann man derzeit nur andeutungsweise aufdecken, was die Öffentlichkeit - wenn dann alle Informationen, die derzeit nur bruchstückhaft vorliegen, gesichert sind - demnächst schockieren wird.

Selbstanzeige - Erpresserin in U-Haft

Übergriff auf Mädchen - Mutter erfuhr davon und ging nicht zur Polizei. © APA/HELMUT FOHRINGER

Soviel war bisher über den Fall zu erfahren: Der Mann, ein auf heimischen Bühnen bekannte Persönlichkeit, soll die Tochter (s)einer (Ex-)Freundin, als Mädchen vier Jahre alt war, missbraucht haben. Ob einmal oder mehrmals ist unklar. Der Zeitpunkt soll jedenfalls schon einige Jahre zurückliegen. Die Mutter des Mädchens dürfte den bzw. die Übergriff(e) bemerkt haben - oder vielleicht hat sich das Opfer ihr auch anvertraut. Die kolportierte Reaktion ist allerdings mehr als verwunderlich: Anstatt den mutmaßlichen Peiniger anzuzeigen und den Behörden auszuliefern, soll sie ihn - offenbar über einen längeren Zeitraum hinweg - gemeinsam mit einer Mitwisserin finanziell erpresst haben. Von mehr als 100.000 Euro ist die Rede, die der Entertainer gezahlt haben soll, um sich nicht als Pädophiler verantworten zu müssen.

Kinderpornos bei Hausdurchsuchung

Wie viele Jahre die Erpressung genau lief bzw. wann sich der oder die Übergriffe auf das kleine Mädchen (bei der es nicht die um die Tochter des Beschuldigte handeln dürfte) ereignet haben, ist bisher noch unklar. Eine neue Dynamik kam in die Geschichte, als die beiden Frauen nun drohten, den Verdächtigen trotz geleisteter Zahlungen zu outen. Daraufhin soll der in die Enge getriebene Mann die Erpresserinnen angezeigt und damit auch sich selbst - wohl unter der Bedingung, dass alles so diskret wie möglich zu behandelt wird, ans Messer geliefert.

Wie oe24 erfuhr, soll zumindest eine der beiden mutmaßlichen Erpresserinnen - für die ebenso wie für den Bühnen-Star die Unschuldsvermutung gilt - in U-Haft gesessen sein bzw. noch sitzen. Beim Verdächtigen wiederum soll bei einer Hausdurchsuchung einschlägige Datenträger gefunden worden sein. Ein Anklage wegen wegen des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger sowie der sexuelle Missbrauch von Unmündigen sollen in Vorbereitung sein.

Nicht ganz ausgeschlossen werden kann aber auch, dass alles nur eine Riesen-Intrige der beiden Frauen ist.