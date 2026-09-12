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Läutet neue Zeit ein

Bauernregel: Darum ist Mariä Namen ein wichtiger Stichtag

20 Gründe warum wir den Herbst lieben
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Die Bauernregel "An Mariä Namen, sagt der Sommer Amen" markiert am 12. September das traditionelle Sommerende. Das Datum hat eine lange ländliche und historische Bedeutung.
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Die Bauernregel "An Mariä Namen, sagt der Sommer Amen" läutet am 12. September traditionell die herbstliche Jahreszeit ein. Der Tag bildet im bäuerlichen Kalender das Symbol für den Abschluss des meteorologischen und phänologischen Sommers.

Historischer Hintergrund des Festes

Das Fest Mariä Namen wurde im Jahr 1683 von Papst Innozenz XI. eingeführt. Es diente als Dank sowie zur Erinnerung an den Sieg über die Türken in der Schlacht am Kahlenberg nahe Wien.

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Ländliche Bedeutung im Alltag

In der ländlichen Tradition hatte das Datum eine praktische Auswirkung auf den Feldern. Ab diesem Stichtag war es den Armen gestattet, das übrig gebliebene Korn auf den bereits abgeernteten Feldern aufzusammeln.

Bedeutung als besonderer Namenstag

Neben den bäuerlichen Gebräuchen erfüllt das Datum eine weitere Funktion. Der 12. September gilt als traditioneller Namenstag für Personen mit dem Vornamen Maria sowie für davon abgeleitete Namen.

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