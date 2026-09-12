Läutet neue Zeit ein
Bauernregel: Darum ist Mariä Namen ein wichtiger Stichtag
Die Bauernregel "An Mariä Namen, sagt der Sommer Amen" läutet am 12. September traditionell die herbstliche Jahreszeit ein. Der Tag bildet im bäuerlichen Kalender das Symbol für den Abschluss des meteorologischen und phänologischen Sommers.
Historischer Hintergrund des Festes
Das Fest Mariä Namen wurde im Jahr 1683 von Papst Innozenz XI. eingeführt. Es diente als Dank sowie zur Erinnerung an den Sieg über die Türken in der Schlacht am Kahlenberg nahe Wien.
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Ländliche Bedeutung im Alltag
In der ländlichen Tradition hatte das Datum eine praktische Auswirkung auf den Feldern. Ab diesem Stichtag war es den Armen gestattet, das übrig gebliebene Korn auf den bereits abgeernteten Feldern aufzusammeln.
Bedeutung als besonderer Namenstag
Neben den bäuerlichen Gebräuchen erfüllt das Datum eine weitere Funktion. Der 12. September gilt als traditioneller Namenstag für Personen mit dem Vornamen Maria sowie für davon abgeleitete Namen.
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