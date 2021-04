Übernimmt Martin Ho das Novomatic Forum?

4 Teilnehmer sind noch im Rennen für die 1.000 m² Museums- und 450 m² Gastro-Fläche.

Wien. Die Spatzen pfeifen es schon längst von den ­Dächern: Wien bekommt einen neuen Kunst-Hotspot am Karlsplatz. Das ehemalige Novomatic-Forum, dessen Schriftzug außen bereits entfernt wurde, verkaufte der Glücksspielkonzern im Februar für satte 26 Millionen Euro an die LNR Projektentwicklung. Nun wird kräftig nach Pächtern gesucht.

Plan. Das im Jahre 1922 bis 1923 von den Otto-Wagner-Schülern Hermann ­Aichinger und Heinrich Schmid errichtete Gebäude gegenüber der Secession bietet genug Platz für Kunst, Kultur und auch Gastro.

LNR-Geschäftsführer Lukas Neugebauer plant eine Mischnutzung. Fix sei, dass die Büroflächen von LNR selbst genutzt werden sollen. Lediglich die Konferenz- und Veranstaltungsräumlichkeiten sollen künftig für Kongress-, Seminar- und Eventveranstalter auf 500 m² bereitstehen. Ein Museumskonzept werde im Erdgeschoß schon ab Sommer heimische und internationale Künstler auf 1.000 m² ausstellen.

Nachgefragt. ÖSTERREICH hat von einem Insider erfahren, dass Ho einer von vier potenziellen Pächtern sei, die noch in Verhandlungsgesprächen mit LNR stehen. „Es kommt nur ein Pächter in Frage, der auch Events mitsamt Eventcatering, die vor Ort stattfinden, stemmen kann“, so der Insider. Für die Gastronomie mit einer großen Außenterrasse mit bis zu 140 Sitzplätzen sei gerade Ho prädestiniert, da er als Besitzer vieler Gastrobetriebe (Dots, Club X, Bar Y) als erfahrenes Mastermind in der Szene gilt. „Wenn Ho das Zepter in die Hand nimmt, dann sehr wahrscheinlich für die Gastronomie.“ Für den Museumsbetrieb seien zahlreiche Interessenten im Gespräch, so der Insider. Bis Ende April sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein.

