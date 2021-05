Aktivisten legen Wiener Innenstadt lahm

Am Rande der Klima-Demo in der Wiener Innenstadt kam es zu einer Tragödie. Ein Fiaker-Pferd kollabierte am Ring und verstarb.

Wie ÖSTERREICH erfuhr ist im Regierungsviertel vor der Präsidentschaftskanzlei ein Polizist auf offener Straße kollabiert. Der Mann musste von ins Spital gebracht werden. Aufgrund der eintreffenden Einsatzkräfte, so meinen Augenzeugen, erlitt das Pferd einen Schock, kollabierte und verstarb an Ort und Stelle. Auch die Klima-Demo führte am Unglücksort vorbei.

© VGT ×

VGT-Fiaker-Kampagnenleiter Georg Prinz zeigt sich entsetzt: "Wir sind unglaublich betroffen über diesen tragischen Unfall. Er zeigt wieder mal - eine Großstadt wie Wien ist ein lebensgefährlicher Ort für ein Tier wie ein Pferd. Wir fordern Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorsky und Verkehrsstadträtin Ulli Sima auf, endlich zu handeln, bevor noch weitere Pferde an dieser längst veralteten Tradition zugrunde gehen müssen. Der VGT fordert eine lückenlose und transparente Aufklärung des Falles. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, woran das Pferd gestorben ist. Der VGT fordert schon seit langem ein Verbot von Fiaker-Kutschen in der Stadt sowie strengere Auflagen für Fiaker.

Ebenfalls Klima-Demo am Ring

Die Demonstration gegen „klimazerstörende Autobahnprojekte und für eine umfassende Mobilitätswende" des Bündnis unterschiedlicher Klimaaktivisten, sowie Fridays For Future und Extinction Rebellion ist derzeit am Ring im Gange. Autofahrer dürften wenig erfreut sein, es ist mit massiven Zeitverlusten zu rechnen. Die Demo wird mehrere Orte passieren. Etwa den Getreidemarkt, Rathausplatz, die SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße, das ASFINAG-Quartier in der Rotenturmstraße, Franz-Josefs-Kai und das Klimaministerium in der Radetzkystraße.

Weitere Demos

Die Bürgerinitiative „Hirschstettenretten", „Stop Lobauautobahn", „Selbstbestimmtes Österreich" und „Vernunft statt Ostumfahrung" haben sich zu einer Demo am Schwarzenbergplatz beim Sitz der Industriellenvereinigung eingefunden.