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Schnee im September: Erster Hauch von Wintergefühl

Verschneite Plattform am Dachsteingletscher mit Antennen und Bänken, Nebel im Hintergrund.
© Webcam/dachstein.panomax.com/ (Donnerstag, 7.20 Uhr)
Ein deutlicher Wetterumschwung bringt einen Hauch von Winter in die Steiermark. Auf dem Dachstein sorgte eine feine Schicht Neuschnee bereits im September für eine überraschende Winterstimmung.
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Steiermark. Am Donnerstag zeigte sich der hochalpine Bereich von seiner winterlichen Seite. Passend zu den merklich kühleren Temperaturen fiel auf dem Dachsteingletscher der erste Schnee der neuen Saison und verwandelte die Landschaft hoch oben in ein leicht weißes Kleid.

Weiße Schicht an der Bergstation

Auf der Facebook-Seite "Dachsteingletscher Schladming" wurden Eindrücke geteilt, die das aktuelle Wetterphänomen zeigen. Auch wenn es sich bislang nur um wenig Niederschlag handelt, liefert der Anblick einen Vorgeschmack auf die kommende kalte Jahreszeit.

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Bereit für noch mehr Winterfeeling

Die Betreiber nehmen den frühen Gruß des Winters positiv auf. In ihrem Beitrag heißt es dazu: "Eine zarte Neuschnee-Schicht liegt heute auf der Terrasse der Dachstein Bergstation. Wir wären schon bereit für etwas mehr Winterfeeling - du auch?" Damit steigt ab sofort die Vorfreude auf die kommenden Monate.

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