Häufige Fehler bei Schmerzmitteln vermeiden

Ob Kopf- oder Zahnschmerzen: Schmerzmittel sind schnell eingenommen. Doch bei falscher Anwendung drohen gesundheitliche Risiken.

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Kaum eine Hausapotheke kommt ohne Wirkstoffe wie Ibuprofen, Paracetamol, Acetylsalicylsäure (ASS), Diclofenac oder Naproxen aus. Doch bei falscher Anwendung bergen sie Gesundheitsrisiken. Wer Schmerzmittel auf eigene Faust einnimmt, sollte dies laut der "Apothekerkammer Niedersachsen" nicht länger als vier Tage in Folge tun. Als Faustregel gilt zudem, dass nach zehn Schmerzmittel-Tagen im Monat Schluss sein sollte, wobei diese Grenze nicht jeden Monat ausgereizt werden soll. Eine zu häufige Einnahme kann zu Magen- oder Nierenschäden, Leberschäden oder Entwöhnungskopfschmerzen führen. Zudem muss stets die jeweilige Tageshöchstdosis eingehalten werden.

Falsche Einnahme vermeiden

Neben der Dauer spielt auch die Kombination mit anderen Medikamenten eine wichtige Rolle. Schmerzmittel vertragen sich oft nicht mit anderen Präparaten. Beispielsweise kann Ibuprofen die blutverdünnende Wirkung von niedrig dosiertem ASS hemmen, wenn sie zeitgleich eingenommen werden. Hier rät die Apothekerkammer zu einem zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten vor oder acht Stunden nach dem Ibuprofen. Auch die Kombination von Paracetamol mit Alkohol kann der Leber schaden, da beide Stoffe über dasselbe Organ abgebaut werden.

Den passenden Wirkstoff wählen

Nicht jeder Wirkstoff eignet sich für jeden Körper und jeden Schmerz. Stärke, Art der Beschwerden, Vorerkrankungen und Alter bestimmen die Wahl. Eine Beratung beim Arzt oder in der Apotheke, sowie die Packungsbeilage ist besonders wichtig für Kinder, Allergiker, chronisch kranke Menschen, Schwangere, Ältere, Nierenkranke sowie Personen, die mehrere Medikamente einnehmen müssen. Halten die Beschwerden an, sollte der Ursache auf den Grund gegangen werden.