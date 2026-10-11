Superman-Star postet unabsichtlich Nacktfoto

Der ehemalige Smallville-Star Tom Welling hat auf Instagram versehentlich ein Nacktfoto von sich geteilt, weil er die Reflexion in der Fensterscheibe seines Hotelzimmers übersehen hatte.

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Tom Welling, der in der erfolgreichen Superheldenserie Smallville die Rolle des Clark Kent spielte, teilte ein Foto der New York City Skyline aus seinem Hotelzimmer auf Instagram. Auf der Glasfront war dabei seine nackte Reflexion zu sehen. Die Instagram Story war mit dem Titel "Hello NYC" versehen, wobei seine 2,3 Millionen Follower schnell bemerkten, dass nicht nur die Skyline im Bild zu sehen war.

© Instagram

Das Foto gelöscht

Der Schauspieler löschte den Beitrag nach rund zehn Stunden. Diese Zeit reichte aufmerksamen Followern jedoch aus, um den NSFW-Schnappschuss zu erkennen und Screenshots im Internet zu verbreiten. Der 49-Jährige befindet sich für die New York Comic Con in der Stadt, wo er sich mit seinen Smallville-Kollegen anlässlich des bevorstehenden 25-jährigen Jubiläums der Serie traf. Die Serie lief von 2001 bis 2011 über zehn Staffeln und begleitete Clarks Weg vor seiner Zeit als Superman.

Humorvolle Reaktion

Trotz des Online-Rummels schien Welling eine gute Zeit auf der Convention zu haben. Später veröffentlichte er eine weitere Instagram Story, in der er Fans einlud, vorbeizukommen und ihn zu treffen. Sein Smallville-Kollege Michael Rosenbaum griff die Leinwandspannung im echten Leben auf und postete ein passendes nacktes Selfie in seiner Story, um sich über das Missgeschick lustig zu machen. Auch Superman repostete diesen Spass auf seinem Instagram-Kanal.