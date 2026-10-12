Schräg! Tobey Maguire verheiratet seine Ex-Frau

Nur wenige Wochen nach der offiziellen Scheidung übernahm Hollywood-Star Tobey Maguire eine ganz besondere Rolle und leitete die Hochzeit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer.

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Eine ungewöhnliche Konstellation sorgte auf der hawaiianischen Insel Lanai für Aufsehen: Schauspieler Tobey Maguire leitete persönlich die Hochzeitszeremonie seiner Ex-Frau Jennifer Meyer.

Neue Liebe

Die Schmuckdesignerin gab Geoffrey Ogunlesi, dem Sohn des nigerianischen Rechtsanwalts und Investmentbankers Adebayo Ogunlesi, das Ja-Wort, wie das Magazin People berichtete. Auf exklusiven Fotos der Zeremonie ist der Hollywood-Star im eleganten Anzug zu sehen, wie er unmittelbar vor dem sich küssenden Brautpaar steht und durch die Trauung führt.

Tobey Maguire, Ruby Maguire, Jennifer Meyer, und Otis Tobias Maguire am 10 Februar, 2016 in Los Angeles © Kevin Mazur

Hochkarätige Gästeliste auf Hawaii

Zu der feierlichen Trauung auf der Insel reisten zahlreiche weltbekannte Persönlichkeiten an. Neben dem leitenden Ex-Ehemann versammelten sich hochkarätige Stars:

Schauspielerin Courteney Cox.

Hollywood-Star Leonardo DiCaprio.

Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos.

Die anwesenden Gäste feierten den Neuanfang des Paares in einer exklusiven Umgebung im Pazifik.

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Scheidung nach langer Trennung

Die Scheidung von Tobey Maguire und seiner früheren Partnerin war erst am Montag, 21. September, rechtskräftig geworden. Zuvor war das Paar bereits seit zehn Jahren getrennt und hatte vor sechs Jahren die offiziellen Papiere eingereicht.

Gemeinsame Kinder

Beide hatten im Jahr 2007 geheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn sowie eine Tochter. Die Braut und ihr neuer Ehemann Geoffrey Ogunlesi durften sich zudem bereits im Frühjahr über die Geburt einer gemeinsamen Tochter freuen. Mit der friedlichen Trauung bewiesen Tobey Maguire und Jennifer Meyer, wie harmonisch ein Neuanfang nach einer Trennung verlaufen kann.