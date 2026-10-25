oe24
TV
E-Paper
Immo

Bog falsch ab

Flugzeug wird zum Geisterfahrer auf Startbahn

O
von
Pegasus Airlines Flugzeug steht mit Treppen am Tirana International Airport unter blauem Himmel.
© NurPhoto via Getty Images
Ein Flugzeug der türkischen Pegasus Airlines ist am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug nach Istanbul in falsche Richtung auf die Startbahn aufgefahren.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Start des Airbus A321 wurde kurz darauf bei geringem Tempo (65 km/h) abgebrochen, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS). Die Fluglotsen hätten "das natürlich sofort gesehen" und die Piloten von der Piste navigiert.

Die Maschine habe am Dienstag eine Freigabe für den Start in südlicher Richtung auf Startbahn 18 bekommen, sei aber an der zugewiesenen Auffahrt in Richtung Norden losgerollt, hatte zunächst das Luftfahrtportal "The Aviation Herald" berichtet. Danach berichtete auch die "Hessenschau" darüber.

Auch interessant

CDU-Minister schlägt Cyber-Sicherheit-Alarm

Kehlsteinhaus-Inferno: Täter sei psychisch krank

Tausende Alkosünder an deutschen Bahnhöfen erwischt

Der Vorfall sei "wirklich außergewöhnlich", sagte der Sprecher der DFS. "Das geschieht nicht häufig, schon gar nicht in Deutschland." Es habe aber keine akute Gefährdung gegeben, "weil alles rechtzeitig unter Kontrolle war."

Vorfall ist gemeldet

Die DFS habe den Vorfall der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung gemeldet, sagte der Sprecher. Diese werde prüfen, ob eine Untersuchung eingeleitet werde, hieß es aus Braunschweig von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte, dass es am Dienstag "einen Vorfall" gegeben habe - ohne Hintergründe dazu zu nennen. Sieben Minuten nach dem Vorfall sei die Maschine dann problemlos in südlicher Richtung gestartet, schrieb der "Aviation Herald".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hochtief will Leighton-Anteil auf ausbauen

Kehlsteinhaus-Inferno: Täter sei psychisch krank

Tausende Alkosünder an deutschen Bahnhöfen erwischt

Umweltpreis-Gewinnerin warnt vor Ende der Menschheit

TV-Comeback von Thomas Gottschalk

CDU-Minister schlägt Cyber-Sicherheit-Alarm

SPÖ verlangt die Entlassung von Innenminister Kickl

Weinviertler streicht Lottogewinn ein

Athen zieht endgültig die Reißleine

Flugzeug wird zum Geisterfahrer auf Startbahn