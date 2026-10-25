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Last-Minute-Tor

König Mbappé! Real Madrid schockt Barcelona im Clásico

Real Madrid feiert den glücklichen Sieg gegen Erzrivale Barcelona.
© APA/AFP/LLUIS GENE
Mini-Sensation in Spanien: Real Madrid gewinnt dank zwei Toren von Superstar Kylian Mbappé im Clásico und fügt damit Erzrivale Barcelona die erste Liga-Pleite der Saison zu.
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