Fan-Eklat: Polizei-Einsatz vor Ballon d'Or

Kurz vor der 70. Zeremonie des Ballon d'Or eskalierte die Situation rund um das Londoner Palladium.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Montag gegen 23.00 Uhr wird verkündet, wer der beste Fußballer des Jahres ist. Erstmals findet die Verleihung heuer in London statt und ausgerechnet hier könnte Lokalmatador Harry Kane als erster Bayern-Spieler seit 1981 die begehrte Auszeichnung abräumen.

Die Spannung ist seit Tagen zu spüren, doch das Areal rund um den Saal wurde hermetisch abgeriegelt. Fans waren nicht erwünscht, ein enormer Star-Auflauf war dennoch garantiert. Dennoch kamen tausende Anhänger auf die Straßen.

Fans vergessen Grenzen

Einige wollten die Abschottung allerdings nicht akzeptieren. Die meterhohen Sicherheitszäune wurden gestürmt und versucht, niederzureißen. Die Polizei musste ausrücken, um die Masse vom Veranstaltungsort fernzuhalten.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ersten Berichten zufolge soll es allerdings zu keinen Verletzungen oder heftigeren Ausschreitungen gekommen sein. Die Menschen versuchen nur, einen Blick auf ihre Idole zu erhaschen und vergessen dabei, die Grenzen einzuhalten.