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In London

Fan-Eklat: Polizei-Einsatz vor Ballon d'Or

Dominik Lehmann
von
Eine große Menschenmenge hinter Absperrungen vor dem London Palladium.
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Kurz vor der 70. Zeremonie des Ballon d'Or eskalierte die Situation rund um das Londoner Palladium.
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Am Montag gegen 23.00 Uhr wird verkündet, wer der beste Fußballer des Jahres ist. Erstmals findet die Verleihung heuer in London statt und ausgerechnet hier könnte Lokalmatador Harry Kane als erster Bayern-Spieler seit 1981 die begehrte Auszeichnung abräumen.

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Die Spannung ist seit Tagen zu spüren, doch das Areal rund um den Saal wurde hermetisch abgeriegelt. Fans waren nicht erwünscht, ein enormer Star-Auflauf war dennoch garantiert. Dennoch kamen tausende Anhänger auf die Straßen.

Fans vergessen Grenzen

Einige wollten die Abschottung allerdings nicht akzeptieren. Die meterhohen Sicherheitszäune wurden gestürmt und versucht, niederzureißen. Die Polizei musste ausrücken, um die Masse vom Veranstaltungsort fernzuhalten.

Ersten Berichten zufolge soll es allerdings zu keinen Verletzungen oder heftigeren Ausschreitungen gekommen sein. Die Menschen versuchen nur, einen Blick auf ihre Idole zu erhaschen und vergessen dabei, die Grenzen einzuhalten.

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