Nagelsmann: Jetzt geht es ganz schnell

Der ehemalige Bundestrainer könnte schon bald einen neuen Job haben.

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Wie berichtet, steht bei Manchester United Trainer Michael Carrick vor dem Aus. Nach der 0:3-Heimpleite gegen Bournemouth kommen die Klub-Verantwortlichen am heutigen Montag zu einer Krisensitzung zusammen und werden dort wohl die Trainerentlassung beschließen.

Zwei Kandidaten

Wie die „BBC“ und „Sky Sports“ berichten, hat längst schon die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Dabei scheint es sich auf einen Zweikampf zuzuspitzen. Im Rennen sind demnach Ex-Newcastle-Trainer Eddie Howe und Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Es soll sogar schon eine Kontaktaufnahme gegeben haben.

© Getty Images

Nagelsmann soll mit Christopher Vivell einen großen Fürsprecher bei United haben. Der „Head of Recruitment“ arbeitete mit dem 39-Jährigen bereits bei RB Leipzig zusammen.

Englische Medien gehen davon aus, dass der Trainerwechsel möglichst schnell erfolgen wird. Eine Entscheidung könnte es schon diese Woche geben – denkbar ist aber auch ein Trainerwechsel während der Länderspielpause Mitte November.