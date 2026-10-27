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Bayern-Youngster

Transfer-Knall um Lennart Karl (18)

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Ein FC Bayern-Spieler im roten Trikot läuft mit dem Ball über das Spielfeld in der Allianz Arena.
© Getty Images
Der 18-jährige Bayern-Star ist heiß begehrt.
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Lennart Karl galt beim FC Bayern zuletzt als eines der größten Versprechen für die Zukunft. In dieser Saison läuft es für den 18-jährigen Offensivspieler allerdings noch nicht nach Wunsch. Während seine Einsatzzeiten überschaubar bleiben, nehmen die Gerüchte über mögliche Interessenten aus dem Ausland zu.

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Großes Interesse

Wie der türkische Transferjournalist Ekrem Konur berichtet, verfolgen mehrere internationale Topklubs die Situation des Bayern-Talents genau. Genannt werden Manchester United sowie die spanischen Rivalen Real Madrid und FC Barcelona. Dem Bericht zufolge sollen Vertreter Karls bereits Gespräche mit möglichen Interessenten führen.

Ein Spieler des FC Bayern München wärmt sich vor einem Spiel auf dem Fußballfeld auf.
© Getty Images

Ein unmittelbar bevorstehender Wechsel zeichnet sich demnach aber nicht ab. Karl dürfte dennoch ein Thema auf dem Transfermarkt bleiben, solange sich seine sportliche Situation in München nicht entscheidend verändert.

Weniger Einsätze

In der laufenden Saison kam der Youngster bislang in zehn Pflichtspielen zum Einsatz. Insgesamt sammelte er dabei 353 Spielminuten. Damit fällt seine Rolle deutlich kleiner aus, als es nach seinem steilen Aufstieg in der vergangenen Spielzeit zu erwarten gewesen wäre.

Zusätzlichen Druck bekam Karl zuletzt von Bayern-Patron Uli Hoeneß. Dieser kündigte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" ein ernstes Gespräch mit dem Nachwuchsspieler an. Hoeneß mahnte mehr Demut ein und warnte vor überzogenen Vergleichen mit Teamkollege Michael Olise.

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