Ischgl wird zur LEGO-Erlebniswelt mit Harry Potter

Ab Ende November gibt es magische Schneekunst in der hochalpinen Silvretta Arena Ischgl/Samnaun zu bestaunen.

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Zum vierten Mal entsteht in Ischgl eine faszinierende Welt im Schnee. Von Ende November 2026 bis Anfang April 2027 lockt die höchste LEGO-Fan-Ausstellung der Welt: Im Bergrestaurant Pardorama können Besucher in bunten Themenwelten stöbern und bei wechselnden Aktionen selbst mitbauen. Das Highlight der spektakulären Ausstellung sind eine Seilbahnkabine der Silvrettabahn und 3-S-Pardatschgratbahn, die als schwebende "Lego Star Wars"- und "Lego Technik"-Kunstwerke unterwegs sind.

© TVB Paznaun - Ischgl

Es gibt auch handfeste Ingenieurskunst zu bestaunen: Als Symbol für extremes Engineering und höchste Präzision erwartet Besucher auf der Idalp ein spektakuläres 1:1 Modell des McLaren P1 aus der LEGO Technic Welt. Dafür haben 23 Spezialisten aus Design und Modellbau exakt 342.817 Elementen verwendet und unglaubliche 8.344 Stunden investiert. Ein absolutes Muss für alle Motorsportfans!

Magie im Schnee

Der absolute Gipfel ist die Magie im Schnee von 10. bis 15. Jänner 2027, wenn die Silvretta Arena sich in ein frostiges Klassenzimmer verwandelt: Unter dem Motto "Harry Potter" erschaffen 20 internationale Künstler zehn außergewöhnliche Schneeskulpturen. Fünf dieser Skulpturen sind von "LEGO Harry Potter" inspiriert, die anderen fünf von der HBO-Originalserie "Harry Potter und der Stein der Weisen", die zu Weihnachten auf HBO Max Premiere feiert.

Nichts für Fußgänger

© TVB Paznaun - Ischgl

Die eisigen Kunstwerke lassen die magische Welt von Harry Potter und seinen Freunden mitten in der Silvretta Arena Ischgl-Samnaun aufleben. Ab dem 16. Jänner 2027 sind die fertigen Skulpturen über die Flimjochbahn oder die Idjochbahn erreichbar. Achtung: Die Skulpturen sind nur auf Skiern oder mit dem Snowboard zugänglich, da das Betreten der Pisten zu Fuß nicht gestattet ist.

"LEGO Winterspaß in Ischgl ist für uns eine Einladung an Familien und Fans, gemeinsam zu erleben, zu bauen und sich inspirieren zu lassen – in dieser Saison ganz besonders mit unseren neuen LEGO Harry Potter Elementen", freut sich Theresa Silbereisen, Senior Marketing Director der LEGO GmbH, über die erfolgreiche Zusammenarbeit.